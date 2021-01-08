Названы три знака Зодиака, которые Ванга считала опасными

Болгарская предсказательница Ванга назвала три знака Зодиака, которые, по ее мнению, считаются самыми опасными, и она старалась ограничить общение с представителями этих знаков. О ком идет речь?

какие знаки зодиака считаются самыми опасными / фото: vesti

Скорпион

Этот знак считается одним из самых таинственных и непонятных для окружающих. Его представители, по мнению Ванги, обладают врожденным даром предвидения и не терпят лжи. С ними очень сложно спорить, потому что у Скорпионов всегда находятся аргументы, доказывающие их правоту. Представители этого знака готовы на очень многое, чтобы оказаться в центре внимания, в частности использовать гипноз или наслать порчу на конкурента. По словам представительницы, силами Скорпиона могут управлять только они сами.

Лев

Этот знак зодиака считается амбициозным и гордым. Его представители очень трудолюбивые и прилагают максимум усилий для того, чтобы покорить мир, ведь они жаждут того, чтобы ими все восхищались. Львы имеют острый ум, всегда стремятся к победе, и по мнению Ванги, могут видеть будущее, поэтому их нельзя обманывать. Но при этом, представители этого знака не умеют управлять своей силой, поэтому представляют опасность.

Рыбы

Этот знак зодиака очень решительный и уверенный в себе. Предсказательница отметила, что Рыбы всегда готовы к новым победам и стремятся покорять новые вершины. По ее словам, они обладают экстрасенсорными способностями, которые помогают им не попадать в "ловушки". Представители этого знака Зодиака очень хорошие психологи, а также они спокойные и добродушные люди.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что астролог назвала самый успешный знак зодиака в 2021 году.

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