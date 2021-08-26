Какие три убеждения способны испортить вашу жизнь

Качество жизни зависит от наших психологических установок, но порой, они могут негативно отражаться на вашей жизни. С какими убеждениями стоит быть поаккуратнее?

Что портит вашу жизнь / Фото: wallpapers

"Я точно знаю, что делаю"

В любом деле нужно развиваться, совершенствоваться, искать способы получить новые знания и опыт. Но этого не будет происходить, если вы будете придерживаться принципа, что знаете все лучше остальных. Эта фраза граничит с тотальным эгоизмом, который отрицает мнение других людей, а при таких обстоятельствах вряд ли можно научиться чему-то новому.

"Это несправедливо"

Часто жизнь бывает несправедливой, но вместо того, чтобы сидеть и жаловаться, найдите в себе силы все изменить в лучшую сторону. От постоянного повторения фразы "это несправедливо" — не измениться ничего.

"Я буду счастлива, как только получу..."

Подумайте, действительно ли ваше счастье зависит от материальных вещей, например, от покупки нового смартфона? Надолго ли это сделает вашу жизнь лучше? Поймите, что счастье — это состояние души.

Напомним, мы живем в неспокойное время, поэтому многие люди постоянно испытывают чувство страха, настороженности или опасности. Жизнь довольно непредсказуема, поэтому стоит знать, как действовать в той или иной ситуации. А помогут вам в этом следующие советы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что приближается осень, а это отличное время, чтобы "перезагрузить" свою жизнь, освободиться от негативных мыслей и ментальных барьеров, которые мешают вам дышать полной грудью и развиваться. Эксперты рассказали, какие простые шаги нужно сделать, чтобы изменить свою жизнь в лучшую сторону.

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