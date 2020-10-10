Какие простые шаги помогут «перезагрузить» жизнь

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Светлана Шкурупий
Осень — отличное время, чтобы "перезагрузить" свою жизнь, освободиться от негативных мыслей и ментальных барьеров, которые мешают вам дышать полной грудью и развиваться. Издание Wday рассказало, какие простые шаги нужно сделать, чтобы изменить свою жизнь в лучшую сторону.
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Что нужно отпустить:
— обиды. Не держите в себе обиды и злости, потому что весь этот негатив "разрушает" вас и не дает двигаться дальше. Раздражительность и злость на окружающих людей или на себя может аукнуться психосоматическими заболеваниями.
— чувство вины. Не копайтесь в прошлом и не корите себя за ошибки, которые когда-то допустили. Лучше исправьте их, и сделайте все возможное, чтобы в дальнейшем их не повторять.
— предрассудки. Любые предрассудки – это ваши собственные ограничения, барьеры на пути к новому, интересному и, возможно, судьбоносному;
— негативные мысли. Постарайтесь всегда концентрироваться на хороших вещах, ведь добро отображает добро. Гоните от себя негативные мысли, которые могут контролировать ваше настроение, поведение и страхи.
Что нужно перестать:
— поддерживать общение с токсичными людьми. Пожалуй, в окружении каждого человека найдется тот, кто всегда чем-то недоволен, всегда портит настроение и его недовольство распространяется, как по цепочке. Лучше ограничьте общение с такими людьми.
— навешивать на себя ярлыки и играть роли, навязанные обществом. Помните, что вы — личность и сами вправе распоряжаться своей жизнью. Перестаньте зависеть от мнения других людей, которые постоянно говорят вам, что делать.
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