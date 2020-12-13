Пять простых привычек, которые могут спасти жизнь

Мы живем в неспокойное время, поэтому многие люди постоянно испытывают чувство страха, настороженности или опасности. Жизнь довольно непредсказуема, поэтому стоит знать, как действовать в той или иной ситуации. А помогут вам в этом следующие советы.

какие привычки могут спасти жизнь | фото: freepik

Ключи, деньги, заряженный телефон

Это три вещи, которые вы должны всегда брать с собой, если выходите из дома. Деньги могут спасти практически в любой ситуации, как и телефон, ведь в случае какой-то опасности или инцидента вы можете позвонить нужным людям. А ключи предоставляют уверенность в том, что вы в любой момент можете вернуться домой.

Извинитесь, если вы столкнулись с кем-то

Всегда нужно извиняться перед человеком, которого вы нечаянно толкнули и даже, когда уверены, что это не ваша вина. Делать это нужно не только ради вежливости. Дело в том, что вы не знаете этого человека, и того, как он может отреагировать на эту ситуацию. Может у него есть с собой нож, пистолет, а может он под действием наркотических веществ. Простое извинение поможет вам избежать серьезной опасности.

Всегда находите минимум 3 выхода

Куда бы вы не пришли (торговый центр, концерт, офисное здание, аэропорт) постарайтесь глазами пробежаться и найти три выхода из помещения. И запомните, какой из них находится ближе к вам. Это мера безопасности на случай какой-то опасной ситуации. Если вы будете знать, где выход, то будете меньше подвержены панике.

Развивайтесь физически

Каждому человеку нужно развивать свою выносливость и гибкость, ведь в каких-то ситуациях это может сыграть решающую роль. Например, когда нужно самостоятельно выбраться из здания или транспорта, или схватиться и висеть на каком-то выступе. Крепкий захват и подготовленные мышцы кистей позволят продержаться столько, сколько понадобится.

Изучайте новую информацию

Необходимо всегда заботиться о своей безопасности, поэтому сходите на специальные курсы или почитайте научную литературу. Развивайтесь, почитайте, как нужно вести себя в каких-то стрессовых ситуациях и т. д. Хорошо, если эта информация никогда не приходится, но осведомленным и подготовленным нужно быть всегда.

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