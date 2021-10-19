Как прийти в себя после расставания с любимым человеком

Редко расставание бывает безболезненным, поэтому многие люди тяжело переживают этот период и впадаю в депрессию. Но нельзя страдать вечно. Психологи выделили несколько шагов к восстановлению после разрыва отношений.

Как прийти в себя после разрыва (фото из открытых источников)

Шаг 1: Примите факт, что все закончилось

Как бы тяжело это не было, примите факт, что отношения с этим человеком закончились. И вам нужно перелистнуть эту страницу, чтобы двигаться дальше, ведь за этой страницей идут следующие. Но чтобы начать что-то новое в жизни, нужно сначала отпустить старое. Не держите никаких обид и злости.

Шаг 2: "Нырните" в печаль

Не нужно бежать от своих эмоций, дайте себе погрустить и поплакать, ведь в отношениях было множество приятных моментов, за которыми вы будете скучать. И как только вы захотите выйти на улицу, прогуляться в парке, выпить кофе и почитать книгу — знайте, что это сигнал, ведущий к выздоровлению.

Шаг 3: Отдохните и позаботьтесь о себе

Сделайте для себя что-то приятное, например, купите новое платье или сапоги, в которых вы смело войдете в новую жизнь. Примите поддержку от близких людей и друзей, ведь они помогут вам быстрее отвлечься от грустных мыслей.

Напомним, что не все отношения заканчиваются счастливо. Иногда чувства по той или иной причине могут исчезать. Чтобы предусмотреть и предупредить разрыв отношений, ознакомьтесь с 5 важными признаками, на которые нужно обратить внимание, и в случае их проявления — поговорить со второй половинкой.

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