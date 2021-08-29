logo
Русский Українська

BTC/USD

48697.70

ETH/USD

3211.10

LTC/USD

175.59

USD/UAH

27.15

EUR/UAH

32.00

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг отношения После каких фраз нужно расставаться с мужчиной
commentss НОВОСТИ Все новости

После каких фраз нужно расставаться с мужчиной

Психологи рассказали о фразах, после которых нужно расставаться с мужчиной, потому что они не сулят ничего хорошего в отношениях

сегодня, 19:40
Автор:

Светлана Шкурупий

Чтобы отношения были гармоничными и приносили удовольствие партнерам, нужно научиться разговаривать друг с другом и во время конфликтов следить за своими словами. Порой, одна фраза может привести к краху отношений. Психологи рассказали, после каких слов стоит задуматься об уходе от мужчины?

После каких фраз нужно расставаться с мужчиной

Фразы, после которых нужно уходить от мужчины / Фото: Getty Images

"Ты вообще помнишь, кем до меня была?"

Вряд ли до встречи с партнером вы занимались чем-то нелегальным или постыдным. Тогда какое он имеет право упрекать вас за прошлое и делать акцент на то, что "сделал из вас человека"? Даже если мужчина вас полностью обеспечивает, то это не значит, что он может позволять себе грубость в ваш адрес. Это "звоночек", указывающий на то, что в ваших отношениях есть проблемы и их срочно нужно решать.

 "Бывшая хотя бы мозги не выносила"

Никто не любит, когда их сравнивают с бывшими, ведь это удар по самооценке и самолюбию, особенно для женщины. Если ваш мужчина позволяет так говорить, то нужно заканчивать с ним отношения. 

"Да, мама была права — хозяйка из тебя так себе…"

Взрослый и серьезный мужчина не станет приплетать свою маму в ваши отношения, тем более, как-то попрекать женщину. Так может поступать лишь абьюзер или "маменькин сынок". Подумайте, хотите ли вы действительно строить отношения с таким партнером?

"Тебе не кажется, что ты слишком много тратишь?"

Если женщина сама себя обеспечивает, то подобные предъяви от мужчины вообще не должны восприниматься, ведь его никак не должен волновать этот вопрос. Но бывает так, что в начале отношений партнер сам предлагает оплачивать возлюбленной все расходы, а потом возмущается, что она много тратит. Но это тоже как-то странно, согласны? 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как понять, что вам мужчина — абьюзер. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.cosmo.com.ua/na-etom-vse-5-fraz-posle-kotorih-nuzhno-rasstavatsya-s-muzhchinoy/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ