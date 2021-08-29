После каких фраз нужно расставаться с мужчиной

Чтобы отношения были гармоничными и приносили удовольствие партнерам, нужно научиться разговаривать друг с другом и во время конфликтов следить за своими словами. Порой, одна фраза может привести к краху отношений. Психологи рассказали, после каких слов стоит задуматься об уходе от мужчины?

Фразы, после которых нужно уходить от мужчины / Фото: Getty Images

"Ты вообще помнишь, кем до меня была?"

Вряд ли до встречи с партнером вы занимались чем-то нелегальным или постыдным. Тогда какое он имеет право упрекать вас за прошлое и делать акцент на то, что "сделал из вас человека"? Даже если мужчина вас полностью обеспечивает, то это не значит, что он может позволять себе грубость в ваш адрес. Это "звоночек", указывающий на то, что в ваших отношениях есть проблемы и их срочно нужно решать.

"Бывшая хотя бы мозги не выносила"

Никто не любит, когда их сравнивают с бывшими, ведь это удар по самооценке и самолюбию, особенно для женщины. Если ваш мужчина позволяет так говорить, то нужно заканчивать с ним отношения.

"Да, мама была права — хозяйка из тебя так себе…"

Взрослый и серьезный мужчина не станет приплетать свою маму в ваши отношения, тем более, как-то попрекать женщину. Так может поступать лишь абьюзер или "маменькин сынок". Подумайте, хотите ли вы действительно строить отношения с таким партнером?

"Тебе не кажется, что ты слишком много тратишь?"

Если женщина сама себя обеспечивает, то подобные предъяви от мужчины вообще не должны восприниматься, ведь его никак не должен волновать этот вопрос. Но бывает так, что в начале отношений партнер сам предлагает оплачивать возлюбленной все расходы, а потом возмущается, что она много тратит. Но это тоже как-то странно, согласны?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как понять, что вам мужчина — абьюзер.

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