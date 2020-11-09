5 признаков того, что партнер хочет расстаться

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Кириєнко Анна
Не все отношения заканчиваются счастливо. Иногда чувства по той или иной причине могут исчезать. Чтобы предусмотреть и предупредить разрыв отношений, издание Cosmopolitan подготовило 5 важных признаков, на которые нужно обратить внимание, и в случае их проявления — поговорить со второй половинкой.
Фото: Noteru
1) Человек отдаляется
Если вы начали проводить меньше времени вместе, почти не общаетесь, не говорите по телефону — стоит бить тревогу. Это плохой знак, ведь если человек любит, найдет для вас хотя бы часок. Конечно, такое поведение может быть вызвано серьезными причинами. Если же время с вами заменяется друзьями, играми или другими развлечениями — обсудите это.
2) Исчезла нежность
Вы больше не говорите друг другу приятных слов. Объятия не так прочны и не окрыляют, а поцелуи стали обычным ритуалом, который не приносит радости.
3) Появилась нездоровая критика
Если раньше каждое твоё достижение было поводом для гордости, а сегодня он не только не обращает на это внимания, но и критикует — стоит задуматься. Возможно, так он проявляет свой холод и готовит тебя к "худшему".
4) Равнодушие
Он не сделал то, что обещал, и даже не интересуется, как ты провела день. Вы не планируете будущего? Тогда, вероятно, будущего и не будет. Обратите на это внимание второй половинки, пусть расскажет, в чем дело.
5) Избранник начал откровенно обращать внимание на других женщин
Конечно, в одном невинном взгляде ничего плохого нет. Но если подобное поведение перерастает в откровенный флирт, это означает, что он выбрал путь, где тебе места нет. Тебе осталось принять этот выбор и сделать свой.
Если у вас сходятся как минимум три пункта — не откладывайте разговор с избранником. А сайт "Комментарии" желает вам крепких отношений и любви в первую очередь к себе.
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