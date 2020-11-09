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5 признаков того, что партнер хочет расстаться

Иногда любовь заканчивается. Чтобы это понять, стоит просто обратить внимание на обыденные вещи

сегодня, 14:20
Автор:

Кириєнко Анна

Не все отношения заканчиваются счастливо. Иногда чувства  по той или иной причине могут исчезать. Чтобы предусмотреть и предупредить разрыв отношений, издание Cosmopolitan подготовило 5 важных признаков, на которые нужно обратить внимание, и в случае их проявления — поговорить со второй половинкой.

5 признаков того, что партнер хочет расстаться

Фото: Noteru

1) Человек отдаляется

Если вы начали проводить меньше времени вместе, почти не общаетесь, не говорите по телефону — стоит бить тревогу. Это плохой знак, ведь если человек любит, найдет для вас хотя бы часок. Конечно, такое поведение может быть вызвано серьезными причинами. Если же время с вами заменяется друзьями, играми или другими развлечениями — обсудите это.

2) Исчезла нежность

Вы больше не говорите друг другу приятных слов. Объятия не так прочны и не окрыляют, а поцелуи стали обычным ритуалом, который не приносит радости.

3) Появилась нездоровая критика

Если раньше каждое твоё достижение было  поводом для гордости, а сегодня он не только не обращает на это внимания, но и критикует — стоит задуматься. Возможно, так он проявляет свой холод и готовит тебя к "худшему".

4) Равнодушие

Он не сделал то, что обещал, и даже не интересуется, как ты провела день. Вы не планируете будущего? Тогда, вероятно, будущего и не будет. Обратите на это внимание второй половинки, пусть расскажет, в чем дело.

5) Избранник начал откровенно обращать внимание на других женщин

Конечно, в одном невинном взгляде ничего плохого нет. Но если подобное поведение  перерастает в откровенный флирт, это означает, что он выбрал  путь, где тебе места нет. Тебе осталось принять этот выбор и сделать свой.

Если у вас сходятся как минимум три пункта — не откладывайте разговор с избранником. А сайт "Комментарии" желает вам крепких отношений и любви в первую очередь к себе.

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Источник: https://www.cosmo.com.ua/5-oznak-shcho-vn-hoche-tebe-pokinuti/
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