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Как понять, что вы «переросли» своего партнера

Клинический психолог Анна Ластовецкая назвала два признака, указывающих на то, что вы переросли своего партнера

сегодня, 16:15
Автор:

Светлана Шкурупий
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Люди развиваются под влиянием определенных факторов, и у каждого человека свой темп развития. Хорошо, когда у партнеров в отношениях он совпадает. Но бывают случаи, когда этого не происходит и наступает момент расставания. Клинический психолог Анна Ластовецкая назвала два признака, указывающих на то, что вы "переросли" своего партнера.

Как понять, что вы «переросли» своего партнера

Два признака, что вы переросли своего партнера (фото из открытых источников)

Специалист отметила, что в первую очередь, человек понимает, что со второй половинкой, ему стало скучно, так как кроме бытовых дел их перестало что-либо связывать. Нет общих интересов и что самое главное, нет желания их заводить. 

Второй признак можно определить по тому, что партнер вас начал сильно раздражать своим узким кругозором, неприятными привычками и вы хотите отдалиться от него. Вы четко понимаете, что не хотите с ним больше никуда выходить, общаться и просто проводить время, потом что раздражение от этого только увеличивается. 

Эти признаки, как сообщает эксперт, сигнализируют о том, что партнерам нужно поговорить и отпустить друг друга, либо же заняться своими отношениями, чтобы попытаться их реабилитировать. 

При расставании у вас могут остаться очень хорошие отношения — ведь вы отдалитесь. Но на близкой дистанции такое ваше отношение может быть невыносимым.

Напомним, что рано или поздно в отношениях может наступить тяжелый период, когда партнерам требуется "перезагрузка". Психологи рассказали, с помощью каких способов можно добавить ярких красок в семейную жизнь.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что отношения между женщиной и мужчиной — всегда актуальная тема. Однако с развитием цивилизации и техническим прогрессом семейные и романтические отношения несколько изменились. 


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Источник: https://www.wday.ru/seks-otnosheniya/psihologiya/on-stal-mne-mal-2-priznaka-chto-vy-pererosli-muzha-i-pora-dvigatsya-dalshe/
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