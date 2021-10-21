Как привнести остроту в отношения: 5 ценных советов

Рано или поздно в отношениях может наступить тяжелый период, когда партнерам требуется "перезагрузка". Психологи рассказали, с помощью каких способов можно добавить ярких красок в семейную жизнь.

Как улучшить отношения (фото из открытых источников)

Отправляйтесь в романтический отпуск

Можно поехать с любимым человеком в новое место за яркими эмоциями, а можно отправится туда, где вы когда-то провели незабываемый романтический отпуск, чтобы повторить приятные моменты и воспоминания. Все это очень сближает. Так что, выделите пару дней на отдых друг с другом, чтобы разжечь пламя любви.

Не скрывайте свои переживания

В любых отношениях, чтобы они были гармоничными, нужно уметь общаться и проговаривать проблемы, недовольства и недоразумения. Партнерам так будет проще решать конфликтные ситуации. Нужно конкретно объяснить, что и кого не устраивает в отношениях, а затем вместе находить выход из ситуации.

Не ленитесь быть красивыми дома

Это касается как женщин, так и мужчин. Забудьте о грязной, помятой и растянутой кофте/футболке и спортивных штанах. Наденьте что-то удобное, но, чтобы ваша вторая половинка провожала вас восхищенным взглядом.

Объявите сегодняшний день особенным

Отправьтесь на свидание или просто прогуляйтесь в парке. Выберите место, где вам будет приятно и легко рассказывать друг другу о своих самых сокровенных желаниях.

Поиграйте с воображением

Привнесите остроту в ваши отношения с помощью любовных игр, но не выкладывайте сразу все карты. Поиграйте взглядом со своей половинкой, намекните на то, что хотели бы попробовать. Абсолютная непредсказуемость — бесконечная сексуальность.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как совместный просмотр порно может повлиять на ваши отношения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!