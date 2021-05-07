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Современная любовь: как построить отношения, чтобы они приносили радость

Современным людям нужна новая мотивация, чтобы создавать длительные отношения и семью

сегодня, 10:55
Автор:

Кириєнко Анна

Отношения между женщиной и мужчиной — всегда актуальная тема. Однако с развитием цивилизации и техническим прогрессом семейные и романтические отношения несколько изменились.

Современная любовь: как построить отношения, чтобы они приносили радость

Как изменить негативное отношение к любви и созданию семьи. Фото: pikabu.ru

Если раньше основной причиной вступления в брак считалась экономическая (вместе было легче выжить, чем в одиночку), ныне это уже потеряло актуальность. Поэтому современный человек все реже выбирает семью и романтические отношения.

Однако союз двоих людей имеет много позитивных сторон. Качественные отношения уменьшают риск развития депрессии и тревожного расстройства. Пары реже курят и пьют. Во время проживания с постоянным партнером налаживается сон. Что уж говорить о поддержке, энергии и чувстве, что тебя кто-то ждет дома.

Чтобы изменить свое отношение к ним и понять, что отношения необходимы даже в современной жизни, издание Forbes предлагает такие стратегии:

1. Попробуйте практиковать гостевой брак или гостевые отношения. Так у вас будет вторая половинка, однако вы сохраните личное пространство и свободу.

2. Выбирайте партнера не только по зову сердца. Романтика и влюбленность через некоторое время пройдут. Однако есть другие факторы, которые сохранят сильную связь между людьми: уважение, общие интересы, финансовая стабильность.

3. Попробуйте немоногамные, так называемые свободные отношения. Позвольте себе и партнеру общаться с другими представителями противоположного пола. Однако в этом случае стоит обсудить границы, за которые нельзя выходить.

4. Относитесь к разводам проще. "Позвольте" себе жениться и разводиться в течение жизни, не считая развод "неудачей".

5. Не рожайте детей, если вы еще этого не хотите. Многие люди считают, что нормальные семьи должны воспитывать и растить малыша. Некоторые же исследования показывают, что пары без детей — самые счастливые в отношениях. Поэтому дайте себе время и свободу от общественного мнения.

Ранее сайт "Комментарии" сообщал, как стать счастливым за 30 секунд.


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Источник: https://www.forbes.ru/forbeslife/396385-konec-romantiki-chto-pridet-na-smenu-braku-i-monogamii
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