Как можно научиться счастью: ученые придумали тренинг

Чувствовать себя счастливым хочет каждый, но к сожалению, не для всех эта эмоция является нормой. Но есть и хорошие новости: итальянские ученые утверждают, что счастье может найти любой и рассказали, что для этого нужно.

Как стать счастливым / Фото: Unsplash.com

Ученые из Университета Тренто в Италии провели эксперимент, который доказал, что счастью можно научиться. Они разработали уникальный интенсив, который помогает повысить удовлетворенность жизнью и снизить уровень тревоги, стресса и беспокойства.

Участники эксперимента в течение девяти месяцев посещали классы в Институте тибетской культуры имени ламы Цонкапы в регионе Тоскана. В течение этого времени они слушали презентации и видеокурсы, присутствовали на дискуссиях о психологии и нейробиологии, а также посещали теоретические уроки по философии и медитативные практики.

Особое внимание уделили изучению мозга: нейропластичности, физиологии стресса и тревоги, боли и удовольствия, положительных и отрицательных эмоций, желаний и зависимостей, сочувствие. В течение курса ученые заметили, что психологические показатели людей стали улучшаться.

"Вдохновением для проведения эксперимента стала идея, присутствующая как в западных, так и в восточных философских традициях, что счастье неразрывно связано с развитием внутреннего баланса, доброжелательного отношения к себе и к миру, а также понимание человеческого разума", — отметил исследователь Никола де Пизапия.

Напомним, что ученые из Бирмингемского университета в ходе исследования выяснили, что 20-минутная прогулка в парке улучшает настроение, самочувствие и повышает уровень счастья.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, на что тратить деньги, если хочешь купить себе счастье.

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