Ученые рассказали о быстром способе стать счастливее

Исследователи из Бирмингемского университета заявили, что для улучшения самочувствия и повышения уровня счастья человеку достаточно 20-минутной прогулки в парке. К такому выводу они пришли, изучив данные своего опроса.

Как стать счастливее / фото: freepik

Эксперты провели эксперимент в трех самых больших парках, которое за день посещает большое количество людей. Они пригласили для участия 94 человека. На добровольцев надели специальное устройство, которое следило за их физическими показателями. Участники гуляли в парке 20-25 минут, после чего заполняли специальную анкету. Результаты исследования показали, что уровень эмоционального благополучия участников, который они оценивали самостоятельно, в среднем повышался примерно на 64 процента.

Ведущий автор исследования Хон Юен говорит, что благодаря сближению с природой, а также участию во всевозможных оздоровительных или социальных мероприятиях, которые часто устраиваются в городских парках, у человека значительно снижается уровень стресса. При этом, необязательно в парке заниматься спортом, просто нужно наслаждаться природой, дышать свежим воздухом, чтобы произошел "эффект обнуления", когда человек восстанавливает силы после стресса, умственной активности и настраивается на положительный лад.

Эксперт говорит, что в исследовании есть определенные недочеты, тем не менее полученные результаты указывают на то, что людям необходимо сближение с природой, поэтому нужно беречь городские парки и заниматься их благоустройством.

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