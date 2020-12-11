kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 11.12.2020

BTC/USD

17669.88

ETH/USD

539.58

LTC/USD

70.47

НБУ 11.12.2020

USD/UAH

28.35

EUR/UAH

34.37

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг хобби На что тратить деньги, если хочешь купить себе счастье
commentss НОВОСТИ Все новости

На что тратить деньги, если хочешь купить себе счастье

На деньги счастье не купишь, но они могут его чуточку приблизить

сегодня, 12:54
Автор:

Павел Зинченко

Можно ли купить счастье за деньги? Тебе любой скажет, что нет, это невозможно. Но можно стать счастливее, если тратить деньги с умом. Сегодня мы расскажем тебе, на что лучше всего потратиться чтобы стать чуточку счастливее.

На что тратить деньги, если хочешь купить себе счастье

ФОТО: Фаза Роста

Отдых

Отпуск — отличный способ сделать себя счастливым! Конечно, для хорошего отпуска нужно как следует поработать, но мы уверены, твой бумажник будет полон, когда захочешь себя осчастливить.

Ежедневник

Стресс убивает твое счастье, но ты можешь оказывать сопротивление. Большая часть стрессовых ситуаций происходит из-за отсутствия организованности. Хорошая планировка может помочь тебе. Поэтому купи себе ежедневник.

Новый костюм

Беги в магазин, если с момента первой покупки костюма прошло уже несколько лет. Обновляй свой гардероб. Когда ты выглядишь хорошо, то и уровень твоего счастья растет. В принципе, ограничиваться костюмом необязательно. Хорошая куртка также может стать полезным приобретением.

Абонемент в спортзал

Не пренебрегай спортзалом, даже если делаешь упражнения дома. Работа в команде мотивирует, а постоянные занятия спортом повышают самооценку. Кроме того, это полезно для здоровья и поможет сфокусировать на тебе восторженные взгляды прекрасных дам. Не упусти такую возможность!

Курсы медитации

Вечерние посиделки перед телевизором на самом деле сложно назвать полноценным отдыхом. Почему бы не выделить определенную сумму и не записаться на курсы по медитации?

Именно такие, на первый взгляд неприметные вещи, делают тебя счастливым. Никогда не жалей на них денег. Также издание "Комментарии" расскажет тебе о трех самых мужских способах мгновенно снять стресс.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mport.ua/mix/769710-kak-potratit-den-gi-chtoby-stat-schastlivym
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ