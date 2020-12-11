На что тратить деньги, если хочешь купить себе счастье

Можно ли купить счастье за деньги? Тебе любой скажет, что нет, это невозможно. Но можно стать счастливее, если тратить деньги с умом. Сегодня мы расскажем тебе, на что лучше всего потратиться чтобы стать чуточку счастливее.

ФОТО: Фаза Роста

Отдых

Отпуск — отличный способ сделать себя счастливым! Конечно, для хорошего отпуска нужно как следует поработать, но мы уверены, твой бумажник будет полон, когда захочешь себя осчастливить.

Ежедневник

Стресс убивает твое счастье, но ты можешь оказывать сопротивление. Большая часть стрессовых ситуаций происходит из-за отсутствия организованности. Хорошая планировка может помочь тебе. Поэтому купи себе ежедневник.

Новый костюм

Беги в магазин, если с момента первой покупки костюма прошло уже несколько лет. Обновляй свой гардероб. Когда ты выглядишь хорошо, то и уровень твоего счастья растет. В принципе, ограничиваться костюмом необязательно. Хорошая куртка также может стать полезным приобретением.

Абонемент в спортзал

Не пренебрегай спортзалом, даже если делаешь упражнения дома. Работа в команде мотивирует, а постоянные занятия спортом повышают самооценку. Кроме того, это полезно для здоровья и поможет сфокусировать на тебе восторженные взгляды прекрасных дам. Не упусти такую возможность!

Курсы медитации

Вечерние посиделки перед телевизором на самом деле сложно назвать полноценным отдыхом. Почему бы не выделить определенную сумму и не записаться на курсы по медитации?

Именно такие, на первый взгляд неприметные вещи, делают тебя счастливым. Никогда не жалей на них денег. Также издание "Комментарии" расскажет тебе о трех самых мужских способах мгновенно снять стресс.

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