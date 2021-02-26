Гороскоп на март: что пророчат звезды Стрельцам, Козерогам, Водолеям и Рыбам

По заверениях астрологов, вместе с февралем закончится и период ретроградного Меркурия, который негативно влиял на многих представителей зодиакального созвездия. Март же, как утверждают на портале WFC, предрасполагает к приумножению хороших новостей и событий. Предлагаем поинтересоваться, что же весна принесет Стрельцам, Козерогам, Водолеям и Рыбам.

Гороскоп на март для Стрельцов, Козерогов, Водолеев и Рыб. Фото: MixNews

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Представителей этого знака, равно как Овнов и Львов, в марте ожидают многочисленные новые знакомства. Но, в отличии от других, Стрельцам стоит быть поосторожнее с этим. Есть риск увлечься и забыть о старых друзьях. На работе Стрельцам следует избегать конфликтов и недопониманий с коллегами. Помните: компромиссы — ваше все. В плане здоровья астрологи прогнозируют исключительно хорошее, в том числе и прилив энергии.

Козерог (22 декабря — 20 января)

В марте финансы Козерогов могут начать "петь романсы", поэтому с большими тратами стоит повременить. Более того — есть вариант, что деньги понадобятся на непредвиденные расходы. Непросто Козерогам будет и в карьерном плане, возможна частая внеурочная работа. Впрочем, звезды обещают, что к концу марта ситуация улучшится. В личной жизни стоит придерживаться стабильности. Хотя некоторым Козерогам могут предложить возобновить старые отношения — подумайте дважды.

Водолей (21 января — 20 февраля)

Из-за того, что в последнее время Водолеи могли быть невнимательны к собственному здоровью, оно способно в марте вас подвести. Стимулируйте иммунитет, дабы не дать простуде (или попытке обострения хронической болезни) ни единого шанса. На работе будет царить рутина, что Водолеев вполне устроит. Личная жизнь не предполагает больших изменений, впрочем звезды говорят, что представители этого знака будут счастливы. Водолеям-одиночкам лучше же посторониться новых отношений.

Рыбы (21 февраля — 20 марта)

Кто-то, а Рыбы в начале марта смогут похвастаться свободным временем. Но не следует его тратить на бездумное лежание: устройте ремонт или, на крайний случай, грандиозную уборку. Лучшее время для реализации планов Рыб — середина, а также конец марта. Вероятны некоторые волнения в личной жизни: может показаться, будто вам уделяют мало внимания. Зато карьера точно порадует — здесь все стабильно и без "ухабов", так что можно расслабиться. Не позволяйте апатии себя захватить, вспомните о друзьях.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, чего в марте могут ожидать Овны, Тельцы, Близнецы и Раки. Также на портале найдется и астрологический прогноз для Львов, Дев, Весов и Скорпионов.

Дополнительно можно узнать, каким знакам зодиака стоит опасаться фатальных последствий 2021 года.

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