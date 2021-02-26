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Гороскоп на март: что пророчат звезды Овнам, Тельцам, Близнецам и Ракам

В основном март планируется более благоприятным, нежели февраль

сегодня, 17:35
Автор:

Вечканова Елена

В воздухе уже чувствуется весна, а это значит, что зиму и особенно февраль с его ретроградным Меркурием можно оставить позади. Астрологи прогнозируют увеличение приятных событий в марте, хотя кому-то, стандартно, повезет больше, информирует издание WFC. Предлагаем узнать, чего же от начала весны ждать Овнам, Тельцам, Близнецам и Ракам.

Гороскоп на март: что пророчат звезды Овнам, Тельцам, Близнецам и Ракам

Гороскоп на март для Овнов, Тельцов, Близнецов и Раков. Фото: MixNews

Овен (21 марта — 19 апреля)

Начало весны для Овнов будет богатым на новые знакомства и интересные встречи. Большинство из них принесут приятные впечатления и даже некую выгоду. Овны-одиночки имеют все шансы встретить человека, с которым удачно сложатся личные отношения. А вот Овнам-семьянинам лучше быть поосторожнее в марте: можете внезапно оказаться в эпицентре грандиозного родственного скандала. Следите за своей эмоциональностью, не несите домой рабочих проблем. К слову, о работе: разберите, в конце концов, накопившиеся дела, а не беритесь за новые. Кстати, желание рвануть вперед по карьерной лестнице стоит ненадолго отложить.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Тельцов в марте явно порадует личная жизнь — как семейных людей, так и пока еще не встретивших свою судьбу. Да и в карьерных вопросах звезды благосклонны к представителям этого знака. Тем, кто упорно трудится, с легкостью будут удаваться даже самые сложные проекты. Возможно, даже начальство начнет к вам прислушиваться. Временно безработным Тельцам стоит повнимательнее присмотреться к предложениям — за одним из них точно скрывается работа вашей мечты. Также Тельцам следует присмотреться к состоянию здоровья: больше отдыхайте и разумом, и телом.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Засилье романтики — вот что ждет представителей этого знака в марте. Близнецам, даже семейным, легко будет удаваться флирт, поэтому стоит быть весьма осторожными. К тому же активность в личных отношениях не должна сказаться на качестве вашей работы. Посему будьте весьма активны в профессиональном плане (хотя если вы занимаете руководящую должность, можете попробовать делегировать отдельные задачи подчиненным). Заработная плата пока останется на прежнем уровне, но в будущем возможны улучшения.

Рак (21 июня — 22 июля)

Звезды, похоже, не слишком интересуются эпидемиологической ситуацией на Земле, т.к. Ракам рекомендуется почаще выходить в свет. Одиноким представителям этого знака следует проявлять инициативу, если они хотят заиметь личные отношения. Для семейных же Раков март пройдет максимально тепло и уютно. Удача будет сопутствовать Ракам в карьерном вопросе: кому-то достанется отличный проект, кому-то — прибавка, а кому-то — даже повышение. Дополнительно астрологи рекомендуют Ракам присмотреться к собственному здоровью: не забывайте про занятия спортом и укрепление иммунитета. Но не перестарайтесь, дабы не травмироваться.

Ранее "Комментарии" рассказывали о пяти знаках зодиака, для которых 2021 год под покровительством Быка принесет фатальные изменения.

Также на портале можно проверить свой гороскоп на пятницу, 26 февраля.


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Источник: https://wfc.tv/ru/stati/life/goroskop-po-znakam-zodiaka-na-mart-2021-goda
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