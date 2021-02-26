Гороскоп на март: что пророчат звезды Овнам, Тельцам, Близнецам и Ракам

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Вечканова Елена
В воздухе уже
чувствуется весна, а это значит, что зиму и особенно февраль с его ретроградным
Меркурием можно оставить позади. Астрологи прогнозируют увеличение приятных
событий в марте, хотя кому-то, стандартно, повезет больше, информирует издание WFC.
Предлагаем узнать, чего же от начала весны ждать Овнам, Тельцам, Близнецам и
Ракам.
Гороскоп на март для Овнов, Тельцов, Близнецов и Раков. Фото: MixNews
Овен (21 марта — 19 апреля)
Начало весны для
Овнов будет богатым на новые знакомства и интересные встречи. Большинство из
них принесут приятные впечатления и даже некую выгоду. Овны-одиночки имеют все шансы
встретить человека, с которым удачно сложатся личные отношения. А вот Овнам-семьянинам
лучше быть поосторожнее в марте: можете внезапно оказаться в эпицентре
грандиозного родственного скандала. Следите за своей эмоциональностью, не
несите домой рабочих проблем. К слову, о работе: разберите, в конце концов,
накопившиеся дела, а не беритесь за новые. Кстати, желание рвануть вперед по
карьерной лестнице стоит ненадолго отложить.
Телец (20 апреля — 20 мая)
Тельцов в марте
явно порадует личная жизнь — как семейных людей, так и пока еще не встретивших
свою судьбу. Да и в карьерных вопросах звезды благосклонны к представителям
этого знака. Тем, кто упорно трудится, с легкостью будут удаваться даже самые
сложные проекты. Возможно, даже начальство начнет к вам прислушиваться.
Временно безработным Тельцам стоит повнимательнее присмотреться к предложениям
— за одним из них точно скрывается работа вашей мечты. Также Тельцам следует
присмотреться к состоянию здоровья: больше отдыхайте и разумом, и телом.
Близнецы (21 мая
— 20 июня)
Засилье романтики
— вот что ждет представителей этого знака в марте. Близнецам, даже семейным,
легко будет удаваться флирт, поэтому стоит быть весьма осторожными. К тому же активность
в личных отношениях не должна сказаться на качестве вашей работы. Посему будьте
весьма активны в профессиональном плане (хотя если вы занимаете руководящую
должность, можете попробовать делегировать отдельные задачи подчиненным). Заработная
плата пока останется на прежнем уровне, но в будущем возможны улучшения.
Рак (21 июня — 22
июля)
Звезды, похоже, не
слишком интересуются эпидемиологической ситуацией на Земле, т.к. Ракам
рекомендуется почаще выходить в свет. Одиноким представителям этого знака
следует проявлять инициативу, если они хотят заиметь личные отношения. Для семейных
же Раков март пройдет максимально тепло и уютно. Удача будет сопутствовать
Ракам в карьерном вопросе: кому-то достанется отличный проект, кому-то — прибавка,
а кому-то — даже повышение. Дополнительно астрологи рекомендуют Ракам присмотреться
к собственному здоровью: не забывайте про занятия спортом и укрепление иммунитета.
Но не перестарайтесь, дабы не травмироваться.
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