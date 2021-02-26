Гороскоп на март: что пророчат звезды Львам, Девам, Весам и Скорпионам

Весна уже на пороге, так что совсем скоро мы помашем рукой уходящему февралю, находящемуся под влиянием ретроградного Меркурия. Многим знакам зодиака март прогнозирует улучшение как личных отношений, так и финансовой ситуации, сообщает издание WFC. Предлагаем узнать, чего же от начала весны ждать Львам, Девам, Весам и Скорпионам.

Гороскоп на март для Львов, Дев, Весов и Скорпионов. Фото: MixNews

Лев (23 июля — 23 августа)

У представителей этого знака начало весны может пройти довольно нервно. Если некоторых Львов уже давно не устраивают их личная жизнь, они могут решиться на разрыв отношений. Вместе с этим март несет Львам много отличных новых знакомств. Если говорить о карьерных делах, то придется учиться командной работе. Не игнорируйте мнение коллег, отзывайтесь на призыв о помощи. В марте Львы смогут легко реализовать все свои замыслы. Также не следует забывать о правильном питании.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Весна идет — любовный интерес Девам несет. Представители противоположного пола в начале весны будут невероятно увлечены многими Девами, но следует проявить аккуратность. Никому не нужны лишние амурные проблемы. Семейным Девам стоит больше уделять внимания домашним и избегать ссор. На работе представители этого знака проявят себя на высоте, удача станет их постоянным спутником.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Вполне возможно, что март для многих знаков зодиака станет важным месяцем в плане личной жизни. Весы — не исключение; вероятно, придется принимать сложные решения. Не забывайте взвешивать все за и против, прежде чем давать ответ на любые вопросы. Также следите за своим эмоциональным фоном и психологической стабильностью — переживания могут вызвать стресс. Не забывайте находить время для отдыха. Если Весам предложат новую работу, следует очень хорошо обмозговать поступившие варианты.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

А вот для представителей этого знака начало весны обещает нестабильность во многих вопросах. Привычная работа будет требовать очень много отдачи и удвоенных усилий, а для понимания новых проектов понадобится немало времени. Поэтому не забывайте верно оценивать собственные силы и умения. Осторожничать Скорпионам следует и в личных отношениях: вас могут подстерегать большие скандалы. Посему звезды советуют собрать нервы и амбиции "в кучку", дабы минимизировать количество конфликтов.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в марте ожидает на Овнов, Тельцов, Близнецов и Раков.

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