Гороскоп на март: что пророчат звезды Львам, Девам, Весам и Скорпионам

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Вечканова Елена
Весна уже на
пороге, так что совсем скоро мы помашем рукой уходящему февралю, находящемуся
под влиянием ретроградного Меркурия. Многим знакам зодиака март прогнозирует улучшение
как личных отношений, так и финансовой ситуации, сообщает издание WFC. Предлагаем
узнать, чего же от начала весны ждать Львам, Девам, Весам и Скорпионам.
Гороскоп на март для Львов, Дев, Весов и Скорпионов. Фото: MixNews
Лев (23 июля — 23 августа)
У представителей этого
знака начало весны может пройти довольно нервно. Если некоторых Львов уже давно
не устраивают их личная жизнь, они могут решиться на разрыв отношений. Вместе с
этим март несет Львам много отличных новых знакомств. Если говорить о карьерных
делах, то придется учиться командной работе. Не игнорируйте мнение коллег,
отзывайтесь на призыв о помощи. В марте Львы смогут легко реализовать все свои
замыслы. Также не следует забывать о правильном питании.
Дева (24 августа
— 23 сентября)
Весна идет —
любовный интерес Девам несет. Представители противоположного пола в начале
весны будут невероятно увлечены многими Девами, но следует проявить
аккуратность. Никому не нужны лишние амурные проблемы. Семейным Девам стоит
больше уделять внимания домашним и избегать ссор. На работе представители этого
знака проявят себя на высоте, удача станет их постоянным спутником.
Весы (24 сентября
— 23 октября)
Вполне возможно,
что март для многих знаков зодиака станет важным месяцем в плане личной жизни.
Весы — не исключение; вероятно, придется принимать сложные решения. Не
забывайте взвешивать все за и против, прежде чем давать ответ на любые вопросы.
Также следите за своим эмоциональным фоном и психологической стабильностью — переживания
могут вызвать стресс. Не забывайте находить время для отдыха. Если Весам
предложат новую работу, следует очень хорошо обмозговать поступившие варианты.
Скорпион (24
октября — 22 ноября)
А вот для
представителей этого знака начало весны обещает нестабильность во многих
вопросах. Привычная работа будет требовать очень много отдачи и удвоенных
усилий, а для понимания новых проектов понадобится немало времени. Поэтому не
забывайте верно оценивать собственные силы и умения. Осторожничать Скорпионам
следует и в личных отношениях: вас могут подстерегать большие скандалы. Посему
звезды советуют собрать нервы и амбиции "в кучку", дабы минимизировать
количество конфликтов.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, что в марте ожидает на Овнов, Тельцов, Близнецов и Раков.
Также на портале можно узнать, каким пяти знакам зодиака2021 год принесет фатальные последствия.
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