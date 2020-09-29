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Главная Новости Досуг психология Денежный гороскоп: кого в октябре ждет сказочная прибыль
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Денежный гороскоп: кого в октябре ждет сказочная прибыль

Шанс пополнить свой личный бюджет появится у представителей трех знаков зодиака

29 сентября 2020, 08:37
Автор:

Виолетта Комаровская

Если одним знакам зодиака октябрь сулит море романтики, то на сторону этих счастливчиков в средине осени станет денежная фортуна. В их рядах оказались Близнецы, Весы и Рыбы. Об этом пишет портал Slovofraza.

Денежный гороскоп: кого в октябре ждет сказочная прибыль

Финансовый гороскоп на октябрь. Фото: cnbc.com

Близнецы

В октябре заработать себе отличный капитал Близнецы смогут исключительно собственными силами. Придутся кстати их трудолюбие и упорство. Энергетический подъем, который представители этого знака зодиака почувствуют уже в начале месяца, позволит выполнить гораздо больше работы, чем было запланировано. Соответственно, получится заработать гораздо больше денег. Также не исключено, что перспективную бизнес-идею подарит новый знакомый. 

Весы

Звезды будут всячески помогать Весам в их финансовых делах в октябре. Все, что требуется от самих представителей знака зодиака, — отстаивать свою точку зрения, не тратить деньги на пустяки и принимать выгодные предложения. Одно из них может стать билетом к богатству. Удача улыбнется тем Весам, которые будут смелыми, активными и решительными.

Рыбы

Рыбы для многих станут в октябре авторитетом. К их мнению будут прислушиваться, а указания и просьбы выполнять беспрекословно. Стоит ждать множество приятных новостей. Они будут касаться повышения зарплаты и улучшения условий труда. Все, что удастся заработать в этом месяце, лучше сразу же не тратить. Какую-то часть лучше отложить на будущее. 

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