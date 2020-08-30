Астрологи назвали самые жадные знаки зодиака среди мужчин

Выбирая спутника жизни, лучше не игнорировать советы звезд. Именно они могут подсказать, с какими недостатками придется иметь дело, выбирая того или иного мужчину. Вашей главной проблемой может стать жадность мужчины, если в партнеры вы себе выбрали Тельца, Рака, Деву или Козерога, пишет Slovafraza.

Телец

Жадные мужчины по гороскопу. Фото: pokerground.com

Тельцы на первый взгляд могут показаться весьма щедрыми парнями. Но водить в дорогие рестораны и дарить хорошие подарки они будут лишь на первых этапах отношений. Затем все сильнее и сильнее начнет проявляться их истинная натура. Мужчины-Тельцы по своей натуре очень экономны, они знают цену деньгам и не хотят их тратить попусту. Кто-то согласится с их взглядами на мир, а кто-то в такой экономности увидит лишь скрытую жадность. К слову, в некоторых случаях Тельцы и правда превращаются в настоящих скряг.

Рак

Раки - это довольно романтичные мужчины. Они бы и хотели заваливать свою вторую половинку роскошными подарками, но страх остаться без денег оказывается сильнее. Неопределенность пугает их. Чтобы чувствовать себя уверенно, Ракам нужно постоянно иметь на счету крупную сумму, с которой они не готовы распрощаться. Деньги превращаются для представителей этого знака зодиака в атрибут свободы. Поэтому, выбирая такого мужчину, не нужно рассчитывать на бриллианты, подаренные без повода.

Дева

Эти мужчины изначально не пускают пыль в глаза. Они не будут дарить дорогие подарки, даже если влюблены и хотят произвести впечатление на даму сердца. Ведь всегда можно найти что-то подешевле. Мужчины-Девы не позволят себе тратить деньги на ветер. Но иногда их экономность и рациональность превращается в настоящую скупость. Любые ваши расходы партнер будет требовать аргументировать. Находясь рядом с ним, скорее всего, вам просто придется смириться с жизнью аскета.

Козерог

Для мужчин-Козерогов, как и для Раков, деньги - это свобода. Эти мужчины много работают и не готовы спускать направо и налево все, что было заработано тяжким трудом. От своего партнера вы, вероятнее всего, не дождетесь цветов без повода и внезапного романтического путешествия. Но, стоит отметить, Козероги не станут экономить, если дело пойдет о комфортном жилище, хорошей одежде либо же здоровой пище. Но, конечно, не в ресторане. Ведь гораздо дешевле будет приготовить все дома.

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