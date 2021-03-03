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Главная Новости Досуг психология Чего не хотят женщины: названы худшие подарки на 8 марта
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Чего не хотят женщины: названы худшие подарки на 8 марта

Не дарите подарков, которые не пригодятся женщине

сегодня, 19:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Близится 8 Марта — прекрасный и светлый праздник, в который принято поздравлять женщин, дарить им цветы и радовать презентами. Но психолог Юлия Кочетова призывает мужчин проявить смекалку и обойтись в этот раз без традиционных подарков. 

Чего не хотят женщины: названы худшие подарки на 8 марта

Какие подарки не стоит дарить женщинам 8 Марта (фото из открытых источников)

Специалист заявила, что выбирать презент нужно исходя из увлечений девушки. Например, если она активно занимается спортом и следит за своей фигурой, то конфеты и другие сладости, в которых много калорий, будут неуместны. 

Также психолог не советует дарить женщинам 8 марта мягкие игрушки, чайные сервизы, статуэтки и другие безделушки, которые никак не пригодятся ей дома, а будут просто стоять и пылиться на полке. 

Еще Юлия Кочетова в рейтинг антиподарков отнесла предметы личной гигиены, потому что у каждой женщины индивидуальные предпочтения в выборе шампуней, гелей, духов, масок для лица, помад и прочих косметических средств.

Дарить кухонные принадлежности, к примеру, вафельницы, овочерезки, блендеры, тоже не вариант, если конечно, вас об этом не попросила сама женщина. В противном случае такой презент может быть воспринят как намек на усовершенствовании навыков хозяйки, а это женщинам не нравится.

Напомним, что эксперт по этикету Татьяна Николаева назвала самые неудачные подарки, которые лучше всего не преподносить мужчинам.  

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что когда нужно преподнести подарок, то одна из главных проблем — красиво его упаковать. Разумеется, можно прийти в соответствующую контору, профессионалы все сделают, как надо. Но если вы, по каким-то причинам, не имеете такой возможности, узнайте в нашем материале, как это сделать самостоятельно.


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Источник: https://www.mskagency.ru/materials/3091557
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