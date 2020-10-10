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Три самых лучших способа красиво упаковать подарок

Одна из главных проблем при подготовке подарка - его упаковка

10 октября 2020, 23:35
Автор:

Павел Зинченко

Когда нужно преподнести подарок, то одна из главных проблем — красиво его упаковать. Разумеется, можно прийти в соответствующую контору, профессионалы все сделают, как надо. Но если ты, по каким-то причинам, не имеешь такой возможности, мы подскажем тебе, как лучше всего упаковать подарок. Поможет нам в этом портал mport.

Три самых лучших способа красиво упаковать подарок

Как упаковать подарок

Бумага

Презент, завёрнутый в яркую бумагу с тематическим рисунком или без него, с лентами или украшениями, смотрится красиво. Конечно, можно и просто обернуть подарок по его форме и закрепить бумагу. Также не перестарайся с украшениями: если бумага сама по себе нарядная, в лишних бантиках-цветочках нет необходимости.

Коробка

В последнее время стало модным оформлять презенты в коробки, сделанные из плотного красивого картона.  В их отношении действует такое же правило: никаких излишеств и перебора, а если даримое — вещь тяжелая и объемная, то коробка подойдет больше всего, поскольку выдержит вес и сохранит форму. 

Конверт

Когда подарок предполагается небольших размеров, или это вообще несколько крупных купюр, можно купить специальный конверт для денег. Так же стоит поступить и тогда, когда планируешь преподнести подарочный сертификат или что-то негабаритных размеров вроде блокнота или рамки с памятной фотографией. 

Твое внимание к деталям упаковки безусловно порадует того, кому подарок предназначен. Также издание "Комментарии" расскажет, как быстро отстирать чернику с одежды.


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