Три самых лучших способа красиво упаковать подарок

Когда нужно преподнести подарок, то одна из главных проблем — красиво его упаковать. Разумеется, можно прийти в соответствующую контору, профессионалы все сделают, как надо. Но если ты, по каким-то причинам, не имеешь такой возможности, мы подскажем тебе, как лучше всего упаковать подарок. Поможет нам в этом портал mport.

Как упаковать подарок

Бумага

Презент, завёрнутый в яркую бумагу с тематическим рисунком или без него, с лентами или украшениями, смотрится красиво. Конечно, можно и просто обернуть подарок по его форме и закрепить бумагу. Также не перестарайся с украшениями: если бумага сама по себе нарядная, в лишних бантиках-цветочках нет необходимости.

Коробка

В последнее время стало модным оформлять презенты в коробки, сделанные из плотного красивого картона. В их отношении действует такое же правило: никаких излишеств и перебора, а если даримое — вещь тяжелая и объемная, то коробка подойдет больше всего, поскольку выдержит вес и сохранит форму.

Конверт



Когда подарок предполагается небольших размеров, или это вообще несколько крупных купюр, можно купить специальный конверт для денег. Так же стоит поступить и тогда, когда планируешь преподнести подарочный сертификат или что-то негабаритных размеров вроде блокнота или рамки с памятной фотографией.

Твое внимание к деталям упаковки безусловно порадует того, кому подарок предназначен. Также издание "Комментарии" расскажет, как быстро отстирать чернику с одежды.

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