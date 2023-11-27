Разбили товар в магазине: кто должен за это платить

Покупки в магазине на скорую руку или из-за некоторой неловкости могут привести к случайной ситуации, когда товар падает и портится. В таких случаях возникает вопрос, нужно ли платить за разбитый товар в магазине. Госпродпотребслужба однозначно дает ответ на этот вопрос и указывает на права потребителей.



Кто должен платить за разбитый товар. Фото из открытых источников

Госпродпотребслужба отмечает, что в этой ситуации необходимо выяснить, кто виноват в поврежденных товарах. В таких случаях закон Украины "О защите прав потребителей" стоит на стороне покупателя.

Статья 323 Гражданского кодекса объясняет, что риск случайного повреждения товара несет его владелец, то есть магазин. Следует отметить, что по статье 668 ГК риск повреждения товара может перейти к покупателю только после его покупки. Таким образом, пока вы не приобрели товар в магазине, вы за него не отвечаете и не должны платить деньги. Администрация может настаивать на оплате поврежденной продукции. Но покупатель не обязан платить за разбитый товар, не желающий покупать.

Иногда владелец потребует возврата средств за поврежденный товар, однако в таких случаях магазин должен составить специальный акт о повреждении продукции и указать факты вины покупателя. Размер оплаты за товар устанавливает суд, поэтому покупатель не должен платить за поврежденную продукцию на месте, даже если на него давит продавец или охранник.

Если администрация продолжает принуждать платить за разбитый товар в магазине и пытается задержать потребителя, то следует вызвать полицию для защиты своих прав потребителя.

Следует отметить, что другая ситуация происходит, если покупатель специально разобьет товар. Тогда потребитель должен нести ответственность за ущерб и возместить его.

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