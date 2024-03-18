Можно ли есть проросший картофель: какие это будет иметь последствия

Когда картофель сохраняется слишком долго или при ненадлежащих условиях, он начинает прорастать. Обычно это происходит весной, когда температура становится выше. Здесь можно задать себе вопрос, безопасно ли есть картошку, пустившую ростки. Портал "Комментарии" собрал полезные советы о том, в каких случаях картофель с ростками не повредит, а когда он будет опасен для здоровья.



Можно ли есть проросший картофель. Фото из открытых источников

Частью растения картофель, который мы едим, является его клубни. Именно в них хранятся питательные вещества, используемые картофелем для формирования и роста ростков. Особенно это заметно в весенний период или когда картофель попадает в места с теплой температурой. Если ростки не длинные, то картофель можно очистить от них и использовать в пищу, как обычно: жарить, варить или запекать.

Именно ростков картофеля следует избегать. В них скапливается токсичное для человека вещество под названием соланин. В небольших количествах оно безвредно. Однако, если количество соланина превышает 300 мг – это может привести к диарее, тошноте, а более высокие дозы могут вызвать смерть.

Если же картофель сморщился, то его следует выбросить. Такой картофель превратил свои питательные вещества в сахара для своих ростков. Хотя он не вреден для здоровья, однако потерял свой вкус. Кроме того, следует быть внимательным относительно картофеля, который стал зеленым – это признак присутствия соланина в картошке. Это происходит, когда на картофель попадают солнечные лучи. Несмотря на то, что эти места можно обрезать, соланин присутствует во всей части картофеля, поэтому от такой картошки лучше избавиться.

Ранее портал "Комментарии" оставлял полезный совет о том, как правильно есть мандарины. В противном случае, они могут быть опасны для здоровья

Также "Комментарии" писали о том, должен ли покупатель платить в магазине за разбитый товар.