Снег выглядит красиво, однако он теряет свое очарование, когда нам нужно убрать его вблизи дома. Тогда зима не кажется такой приятной, как наблюдать за ней из окна. Однако один полезный совет может частично облегчить уборку снега лопатой. Для этого требуется всего один продукт, который есть практически в каждом доме.



Лайфхак, который поможет облегчить уборку снега. Фото из открытых источников

Если вы живете в многоквартирном доме, то обычно уборщики или коммунальные службы уберут снег вблизи жилых построек. Однако владельцы частных домов должны позаботиться о расчистке снега со своего участка самостоятельно.

При уборке снега он часто налипает на лопату. Это делает его более тяжелым и уменьшает количество снега, которое вы можете набрать лопатой. Однако этой ситуации можно избежать. Прежде чем начать убирать снег, нужно тщательно натереть лопату жиром. Для этого подойдет любое растительное масло. Это могут быть просроченные или горькие масла, которые долго находятся в холодильнике или другие вещества, которые можно найти в вашем гараже. Лучше всего для этого использовать самый дешевый или испорченный продукт.

После смазки лопаты маслом снег не будет липнуть к ней, а уборка участка от слоя снежного покрова на вашем дворе будет гораздо эффективнее. Конечно, это не то средство, которое моментально растопит снег, но оно может сэкономить время и силы, особенно если вы находитесь на морозе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, откуда берется лед на автомобильном стекле и как от него избавиться.

Также "Комментарии" писали о правилах, которые могут продлить жизнь новогодней елке.