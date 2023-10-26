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Когда есть бананы для наибольшей пользы: зависит от цвета

Цвет банана указывает на содержание элементов и его пользу для вашего здоровья.

26 октября 2023, 17:35
Автор:
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Slava Kot
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Банан – один из самых популярных фруктов в наших магазинах. Оказывается, при выборе банана следует обратить внимание на его цвет. Это указывает не только на спелость фрукта, но и на содержание полезных элементов, которые содержит банан. В статье вы получите полезные советы, которые помогут выбрать нужные вам бананы. 

Когда есть бананы для наибольшей пользы: зависит от цвета

Цвет банана указывает в его пользу для здоровья. Фото из открытых источников

Банан входит в группу климактерических фруктов. Они обладают способностью созревать после того, как их сорвали, например, яблоки, киви, манго, авокадо и другие. Таким образом, на разных и поздних этапах созревания банан имеет свои особые характеристики.


Зеленые бананы

Зеленые незрелые бананы могут обладать горьковатым вкусом, что свидетельствует о наличии у них крахмала, который еще не превратился в простые сахара. Однако, с другой стороны, зеленые бананы являются источником пробиотических бактерий, которые положительно влияют на пищеварение. Однако не следует их много есть, ведь они могут вызвать вздутие.

Светло-желтые бананы

Это еще не полностью спелые фрукты. Они содержат пищевые волокна, положительно влияющие на работу кишечника. У них малое содержание сахаров и не такое уж большое количество крахмала, как у зеленого банана.

Желтые бананы

Спелые желтые бананы сладкие и мягкие. У них высокий уровень антиоксидантов и гликемический индекс. Именно из-за последнего показателя желтые бананы следует избегать диабетикам.

Бананы с коричневыми пятнами

Темно-желтые или коричневые пятна на кожуре и фруктах свидетельствуют о высоком содержании сахаров в бананах. Из-за этого показателя их не рекомендуют употреблять слишком часто. Кроме того, фрукты такого цвета содержат мало витаминов и минералов. Однако в этих бананах высок уровень антиоксидантов, а также есть группа белков TNF, обладающая противораковым действием.

Коричневые бананы

Когда банан полностью коричневого цвета, большинство людей его выбрасывают из-за внешнего вида. Однако эти бананы содержат самый высокий показатель антиоксидантов. Такие фрукты можно использовать для выпечки и других блюд. Однако из-за большого количества сахара они не рекомендованы для людей, страдающих сахарным диабетом.

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