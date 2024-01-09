Как правильно есть мандарины: иначе они могут быть опасны для здоровья

Мы едим мандарины круглый год, но наибольшее потребление этого оранжевого фрукта наблюдается на праздники в зимний период. Однако то, как мы потребляем мандарины может принести больше вреда, чем пользы. Ниже в статье вы узнаете, почему нужно мыть мандарины перед употреблением.



Мандарины нужно мыть перед употреблением. Фото из открытых источников

С детства мы помним, что каждый фрукт или овощ нужно тщательно мыть перед употреблением. Однако большинство из нас избегает этого процесса с мандаринами, что может быть ошибочным.

Мандарины попадают в Украину из Испании, Португалии, Турции и Египта. Обычно их собирают слишком рано, а процесс созревания проходит в ящиках. Чтобы мандарины не портились, компании часто используют для этого шеллак или карнаубский воск из листьев пальм. Хотя это и безопасные природные материалы, они иногда могут вызвать воспаление или аллергическую реакцию. Однако большей угрозой являются фунгициды, которыми могут обрабатывать мандарины. Большинство из них содержат тиабендазол и имазалил, которые имеют канцерогенное влияние, а также могут повреждать нервную систему и вызывать бесплодие.

Чтобы уменьшить влияние вредных веществ, специалисты советуют тщательно вымыть мандарины перед употреблением в горячей воде с добавлением моющих средств. Таким образом, мы избавимся от вредных веществ на кожуре, которые могут попасть в организм во время чистки и потребления фруктов.

В общем, потребление мандаринов положительно влияет на организм. Эти фрукты содержат высокий уровень витамина С, что укрепляет иммунитет и защищает от инфекций. Также мандарины обладают витамином А, который положительно влияет на глаза, кости, зубы и кожу. Кроме того, фрукты содержат большую порцию витаминов группы B, фолиевую кислоту, калий, магний и кальций.

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