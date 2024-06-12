Как отклеить пальцы, которые склеены суперклеем

Вероятно, каждому приходилось использовать специальный суперклей, чтобы склеить разные поверхности, однако кроме вещей он также иногда склеивает пальцы. Первым шагом будет промыть руки в горячей воде с мылом, надеясь, что клей смоется. Однако такие действия окажутся плохим решением. Объясняем и даем полезный совет, как отклеить суперклеи от пальцев.



Как отклеить суперклей от пальцев. Фото из открытых источников

Суперклей или цианокрилатный клей, известный своим очень крепким и быстрым действием при склеивании различных поверхностей. Цианоакрилатному клею требуется лишь несколько секунд, чтобы затвердеть, а созданные с помощью него соединения чрезвычайно прочны и устойчивы к внешним факторам и большинству химических веществ.

Для супер клея достаточно минимального количества воды, даже имеющейся в воздухе, чтобы связать цианокрилат. Поэтому если супер клей попал на пальцы, он неизбежно контактирует с воздухом и склеивает наши пальцы.

Если попробовать клей смыть в воде, то это лишь усугубит ситуацию и вместо того, чтобы расклеиться, цианокрилатный клей станет более твердым.

Лучшим способом, чтобы отделить пальцы, склеенные суперклеем, будет ацетон, являющийся одним из самых эффективных растворителей для удаления этого вида клея. Ацетон способствует разрушению химических связей, образовавшихся в клее под воздействием влаги, благодаря чему он позволяет быстро избавиться от ненужного суперклея на коже.

Можно погрузить склеенные пальцы в ацетон, или же обработать склеенное место и постепенно разрушить химические связи суперклея. После контакта с ацетоном цианоакрилатный клей должен начать постепенно растворяться. Однако следует соблюдать осторожность с раствором ацетона, поскольку он может повредить или высушить кожу, а попадание в глаза, рот или открытые раны может вызвать раздражение.

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