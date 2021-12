Впервые за 11 лет: Crazy Frog выпустил новый трек (ВИДЕО)

Crazy Frog — популярный проект Эрика Вернквиста, который появился в 2003 году и буквально взрывал танцполы своими треками, особенно "Axel F". И спустя более чем 11 лет молчания анимационный персонаж вернулся, обрадовав новой композицией.

Фото: YouTube/Crazy Frog

На официальном YouTube-канале появилось новый трек "Tricky" и снятый на него клип, в котором "безумный лягушонок" разъезжает на невидимом мотоцикле и поет всем знакомое "ринь-динь-динь". Представленный сингл — это музыкальное произведение популярных треков "M to the B" британской рэпперки Millie B и хита девяностых" it's tricky" от американской рэп-группы RUN DMC.

За двое суток новый клип собрал почти два миллиона просмотров и множество комментариев: "Легенда вернулась, чтобы напомнить, как должна звучать музыка", "Боже до слез от радости, я же в глубоком детстве смотрел его", "Это лучшее, что я слушал и видел за последние 12 лет", "Герой, в котором мы не нуждались, но которого заслуживаем", — пишут пользователи.

