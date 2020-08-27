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Главная Новости Досуг музыка Опубликован рейтинг самых популярных треков лета-2020
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Опубликован рейтинг самых популярных треков лета-2020

В преддверии осени можно насладиться лучшими треками летнего сезона

сегодня, 16:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Популярный музыкальный сервис Spotify, который стал доступен в Украине с 15 июля, составил рейтинг главных хитов лета-2020. Композиции можно прослушать на официальном сайте интернет-сервиса.

В рейтинге оказались музыкальные композиции, которые чаще других были прослушаны на сервисе в период с начала июня по 15 августа. Всего в плейлист "Песни лета" добавлено 20 хитов.

Опубликован рейтинг самых популярных треков лета-2020

Лучшие треки лета-2020 | Getty Images

Первую строчку занял сингл американского рэпера DaBaby, записанный при участии рэппера Roddy Ricch под названием Rockstar. Песня возглавила британский сингловый чарт UK Singles в марте 2020 года, а спустя месяц американский Billboard Hot 100.

На втором месте оказался трек Blinding Lights популярного канадского певца The Weeknd. Композиция достигла первого места в чартах более тридцати стран мира, включая США и Канаду.

Замкнул тройку лидеров синг Roses (Imanbek Remix) американского рэпера Saint Jhn. После выхода ремикса, трек завоевал успех во многих странах мира, достигнув первого места в Австралии, Канаде и в Ирландии, проведя две недели на первом месте в UK Singles Chart.

Также в рейтинг попали композиции Dua Lipa, Lady Gaga, Ariana Grande, Black Eyed Peas и других.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что зрители выбрали лучшую песню в истории Евровидения.


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