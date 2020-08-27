Опубликован рейтинг самых популярных треков лета-2020

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Светлана Шкурупий
Популярный
музыкальный сервис Spotify, который стал доступен в Украине с 15 июля, составил
рейтинг главных хитов лета-2020. Композиции можно прослушать на официальном
сайте интернет-сервиса.
В
рейтинге оказались музыкальные композиции, которые чаще других были прослушаны
на сервисе в период с начала июня по 15 августа. Всего в плейлист "Песни лета" добавлено
20 хитов.
Лучшие треки лета-2020 | Getty Images
Первую
строчку занял сингл американского рэпера DaBaby, записанный при участии
рэппера Roddy Ricch под названием Rockstar. Песня возглавила британский
сингловый чарт UK Singles в марте 2020 года, а спустя месяц американский
Billboard Hot 100.
На
втором месте оказался трек Blinding Lights популярного канадского певца The
Weeknd. Композиция достигла первого места в чартах более тридцати стран мира, включая
США и Канаду.
Замкнул
тройку лидеров синг Roses (Imanbek Remix) американского рэпера Saint
Jhn. После выхода ремикса, трек завоевал успех во многих странах мира,
достигнув первого места в Австралии, Канаде и в Ирландии, проведя две недели на
первом месте в UK Singles Chart.
Также
в рейтинг попали композиции Dua Lipa, Lady Gaga, Ariana Grande, Black Eyed Peas
и других.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что зрители выбрали лучшую песню в истории Евровидения.
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