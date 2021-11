Какая песня стала лучшей за всю историю Billboard Hot 100

Композиция "Blinding Lights" 31-летнего известного исполнителя The Weeknd вошла в историю. Синг возглавил чарт Billboard Greatest Songs of All Time Hot 100 Chart ("Лучшие песни всех времен").

The Weeknd (фото из открытых источников)

Сообщается, что последние 13 лет никому не удавалось сдвинуть с первого места в чарте композицию "The Twist" американского певца Чабби Чеккера. Но The Weeknd занял первое место и стал первым музыкантом в истории, которому удалось одновременно лидировать в пяти основных чартах Billboard.

Песня "Blinding Lights" входит в четвертый музыкальный альбом The Weeknd под названием "After Hours". Она написана и спродюсирована самим исполнителем. Трек, вышедший в ноябре 2019 года, получил положительные отзывы и всеобщее признание критиков.

The Weeknd, узнав о новом статусе своей песни, отметил, что очень счастлив и благодарен, но до конца еще не осознал, что произошло.

Напомним, что канадский поп-певец Эйбел Макконен Тесфайе, известный миру под псевдонимом The Weeknd, обвинил руководство музыкальной премии "Грэмми". Это произошло после того, как американская академия искусства и науки звукозаписи опубликовала перечень музыкантов, номинированных в 53 номинациях, но исполнителя в этом перечне не оказалось.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что приложение Google Search теперь может помочь пользователям найти название надоедливой мелодии, застрявшее у них в голове, даже если они помнят только мелодию.

Читайте также, что музыка является настоящим антидепрессантом, поэтому ее часто используют как метод терапии. В ходе исследования ученым удалось составить плейлист, куда вошли композиции, помогающие эффективно снять напряжение и расслабиться.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!