"Отбой тревоги": Dj Tapolsky презентовал хит с голосом Арестовича

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Светлана Шкурупий
Советник
Офиса президента Алексей Арестович является одним из "крашей"
украинцев и главным "успокоительным" наших граждан. А все из-за
подбадривающих фраз, отсутствии паники и оптимистических прогнозов в войне. Dj
Tapolsky решил использовать его голос в своей новой композици.
Dj Tapolsky презентовал хит с голосом Арестовича (фото из открытых источников)
Легенда
украинского драм-энд-бейса Dj Tapolsky, настоящее имя которого Анатолий
Топольский, выпустил свежий трек с названием "Отбой тревоги". В нем
есть только музыка и голос Алексея Арестовича, который звучит в приложении
"Тревога" и сообщает гражданам про отбой, подчеркивая, что "Все
будет хорошо" и "можно возвращаться к нормальной жизни".
Украинский
диджей отметил, что деньги, собранные от прослушивания его новой композиции,
направит на нужны одного из подразделений 72-й бригады Вооруженных сил Украины.
"Пока
я в Киеве, решил немного вспомнить о dnb. Слушайте совместный трек "Отбой
Тревоги" с Алексеем Арестовичем", — написал Tapolsky.
Трек также доступен на стриминговых площадках Spotify и Apple Music.
Напомним,
что с начала полномасштабного
вторжения России на украинские территории, моральный дух нашего народа
поднимает не только сила единства, вера в победу, но и новые патриотические
хиты. В этом списке оказалась и композиция "Доброго вечора, ми з
України". Недавно ребята представили свой новый трек.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что
Украина навсегда запомнит 24 февраля 2022 года, ведь в этот день Россия начала
свое полномасштабное вторжение на наши территории. С тех пор изменилось все, в
том числе и украинская музыка. Представляем
вам подборку 10 новых композиций, рожденных во время войны, которые не оставят
никого равнодушными.
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