"Отбой тревоги": Dj Tapolsky презентовал хит с голосом Арестовича



















Советник Офиса президента Алексей Арестович является одним из "крашей" украинцев и главным "успокоительным" наших граждан. А все из-за подбадривающих фраз, отсутствии паники и оптимистических прогнозов в войне. Dj Tapolsky решил использовать его голос в своей новой композици.

Dj Tapolsky презентовал хит с голосом Арестовича (фото из открытых источников)

Легенда украинского драм-энд-бейса Dj Tapolsky, настоящее имя которого Анатолий Топольский, выпустил свежий трек с названием "Отбой тревоги". В нем есть только музыка и голос Алексея Арестовича, который звучит в приложении "Тревога" и сообщает гражданам про отбой, подчеркивая, что "Все будет хорошо" и "можно возвращаться к нормальной жизни".

Украинский диджей отметил, что деньги, собранные от прослушивания его новой композиции, направит на нужны одного из подразделений 72-й бригады Вооруженных сил Украины.

"Пока я в Киеве, решил немного вспомнить о dnb. Слушайте совместный трек "Отбой Тревоги" с Алексеем Арестовичем", — написал Tapolsky.

Трек также доступен на стриминговых площадках Spotify и Apple Music.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения России на украинские территории, моральный дух нашего народа поднимает не только сила единства, вера в победу, но и новые патриотические хиты. В этом списке оказалась и композиция "Доброго вечора, ми з України". Недавно ребята представили свой новый трек.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Украина навсегда запомнит 24 февраля 2022 года, ведь в этот день Россия начала свое полномасштабное вторжение на наши территории. С тех пор изменилось все, в том числе и украинская музыка. Представляем вам подборку 10 новых композиций, рожденных во время войны, которые не оставят никого равнодушными.

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