Создатели трека "Доброго вечора, ми з України" выпустили новый хит (ВИДЕО)

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Светлана Шкурупий
С
начала полномасштабного вторжения России на украинские территории, моральный
дух нашего народа поднимает не только сила единства, вера в победу, но и новые
патриотические хиты. В этом списке оказалась и композиция "Доброго вечора,
ми з України". Недавно ребята представили свой новый трек.
Диджеи PROBASS ∆ HARDI выпустили новый хит / Скриншот с видео
Диджеи
PROBASS ∆ HARDI из Кременчуга (Полтавская область) создали новую композицию под
названием "Настане день", которая одной лишь фразой вселяет веру в
светлое будущее страны.
"Настанет
день! Он уже близко! Я чувствую! Я вижу это! Я слышу, как мы празднуем нашу
победу! Весь мир это слышит! Мы сильны, мы мужественны, украинцы невероятны.
Каждый из нас делаем для этого все, что нужно и сделает еще больше, а потом еще
больше!"– написал на личной странице в социальной сети Instagram PROBASS.
В
видеоролике диджеев можно увидеть невероятные кадры мирных городов Украины до
российского вторжения. Между ними выныривают видео обороны украинских военных и
эвакуации мирных жителей. Украина сопротивляется до конца – именно такой
месседж прослеживается во всем видеоклипе песни.
"У нас много земли, урожай подсолнечника будет рекордным! Мы знаем всю правду! Правда, знает нас! С нами Бог! Слава Украине, слава нации, слава ВСУ!", – добавил PROBASS.
Напомним,
что украинская песня группы Go-A заняла третье почетное место в рейтинге
популярнейших песен за историю музыкального конкурса Евровидения.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, какая песня заняла первое место в музыкальном рейтинге Hot 100 за все времена по версии американского журнала Billboard.
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