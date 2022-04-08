Создатели трека "Доброго вечора, ми з України" выпустили новый хит (ВИДЕО)



















С начала полномасштабного вторжения России на украинские территории, моральный дух нашего народа поднимает не только сила единства, вера в победу, но и новые патриотические хиты. В этом списке оказалась и композиция "Доброго вечора, ми з України". Недавно ребята представили свой новый трек.

Диджеи PROBASS ∆ HARDI выпустили новый хит / Скриншот с видео

Диджеи PROBASS ∆ HARDI из Кременчуга (Полтавская область) создали новую композицию под названием "Настане день", которая одной лишь фразой вселяет веру в светлое будущее страны.

"Настанет день! Он уже близко! Я чувствую! Я вижу это! Я слышу, как мы празднуем нашу победу! Весь мир это слышит! Мы сильны, мы мужественны, украинцы невероятны. Каждый из нас делаем для этого все, что нужно и сделает еще больше, а потом еще больше!"– написал на личной странице в социальной сети Instagram PROBASS.

В видеоролике диджеев можно увидеть невероятные кадры мирных городов Украины до российского вторжения. Между ними выныривают видео обороны украинских военных и эвакуации мирных жителей. Украина сопротивляется до конца – именно такой месседж прослеживается во всем видеоклипе песни.

"У нас много земли, урожай подсолнечника будет рекордным! Мы знаем всю правду! Правда, знает нас! С нами Бог! Слава Украине, слава нации, слава ВСУ!", – добавил PROBASS.

Напомним, что украинская песня группы Go-A заняла третье почетное место в рейтинге популярнейших песен за историю музыкального конкурса Евровидения.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какая песня заняла первое место в музыкальном рейтинге Hot 100 за все времена по версии американского журнала Billboard.

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