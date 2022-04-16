Мурашки по коже: ТОП-10 новых хитов, рожденных во время войны (ВИДЕО)





















































































































































































Украина навсегда запомнит 24 февраля 2022 года, ведь в этот день Россия начала свое полномасштабное вторжение на наши территории. С тех пор изменилось все, в том числе и украинская музыка.

Песни про войну в Украине 2022 / Фото: Shutterstock

Кто-то стал на защиту страны с оружием, кто-то занимается волонтерством, кто-то ведет борьбу на информационном пространстве, а кто-то поднимает душ нашего народа своим творчеством. Многие украинские артисты свою боль и переживания начали выражать через песни, от которых по коже идут мурашки. Представляем вам подборку 10 новых композиций, рожденных во время войны, которые не оставят никого равнодушными.

Макс Барских — "Буде весна"

Украинский певец Макс Барских с первых дней войны начал выражать свою гражданскую позицию и осуждать действия Российской Федерации, а также негативно высказался про российских артистов, которые замалчивают преступления своей власти. Он запретил использовать свои песни на территории страны-агрессора, а украинцев порадовал новой композицией, которая поддерживает нашу веру в победу.

Настя Каменских — "Я - Україна"

Популярная исполнительница также записала невероятно красивую песню о любви к нашей Украине. В ней она рассказала, что вражеские пули могут ранить нашу страну, но никогда ее не одолеют. Каменских отметила, что наша нация очень сильная и вместе мы все преодолеем.

СКАЙ — "Не відступати і не здаватися"

Украинская рок-группа написала новую композицию, которая вдохновляет наших военных на победу на поле битвы с противником. Лидер "СКАЙ" Олег Собчук не просто поддерживает дух украинцев своим творчеством, он также встал на защиту своей страны.

Наталья Могилевская — "Ми будемо стояти"

Популярная певица во время войны занялась волонтерством и всячески поддерживает переселенцев. Свои переживания она также передала с помощью новой композиции "Ми будемо стояти", которая несет людям веру и заряжает на победу.

Андрей Хлывнюк &The Kiffness — "Червона калина"

Лидер "Бумбокса" вступил в территориальную оборону и акапельно в военной форме, с автоматом в руках, исполнил народную песнею "Червона Калина". После публикации видео в соцсети она стала вирусной. Спустя несколько дней лидер группы The Kiffness Дэвид Скотт сделал на нее аранжировку и создал видео. Композиция получилась современной и динамичной.

KAZKA — I’M NOT OK (Я не в порядке)

Известная группа KAZKA выпустила трек и клип, в котором передала чувства каждого украинца в период войны. Песня начинается с сирен, которые на протяжение почти двух месяцев слышны во всех наших городах. В тексте рассказывается, что украинцы каждый день борются за свою свободу и независимость, смотря в глаза страху.

Тарас Боровок — "Байрактар"

Пожалуй, все уже знают, что "Байрактар" — это турецкий беспилотник, с помощью которого наши военные дают сдачи противнику. Песню о нем написал кадровый военный Тарас Боровок, который в первый день войны подписал контракт с ВСУ, а его композиция стала очень популярной.

Botashe — "Рускій воєнний корабль, пішов би ти..."

В первый день войны украинские пограничники о. Змеиный указали правильный курс русскому военному кораблю. И после публикации аудиозаписи эта фраза стала крылатой. В своем новой песне ее использовал коллектив Botashe, кратко описав, таким образом, гражданскую позицию и настроение украинского народа.

SOWA — "Сльози, то моя зброя"

Украинская певица также представила патриотическую песню, где она описала свои чувства, пережившие во время войны: от звука сирен, вражеских взрывов, выезда за границу, тоской по дому и возвращения в Украину.

Павел Табаков – "Забирайся війна"

Львовский исполнитель Павел Табаков написал композицию о страшной войне, которую развязала Россия на нашей территории. Он рассказал, что она рождена из большой боли и большой борьбы, которые переживает украинский народ, и одновременно с большой веры в нашу победу.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что создатели трека "Доброго вечора, ми з України" выпустили новый хит.

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