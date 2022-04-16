Мурашки по коже: ТОП-10 новых хитов, рожденных во время войны (ВИДЕО)

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Светлана Шкурупий
Украина
навсегда запомнит 24 февраля 2022 года, ведь в этот день Россия начала свое полномасштабное
вторжение на наши территории. С тех пор изменилось все, в том числе и
украинская музыка.
Песни про войну в Украине 2022 / Фото: Shutterstock
Кто-то
стал на защиту страны с оружием, кто-то занимается волонтерством, кто-то ведет
борьбу на информационном пространстве, а кто-то поднимает душ нашего народа
своим творчеством. Многие украинские артисты свою боль и переживания начали
выражать через песни, от которых по коже идут мурашки. Представляем вам
подборку 10 новых композиций, рожденных во время войны, которые не оставят
никого равнодушными.
Макс Барских —
"Буде весна"
Украинский певец Макс Барских с первых дней войны начал выражать свою гражданскую позицию и осуждать действия Российской Федерации, а также негативно высказался про российских артистов, которые замалчивают преступления своей власти. Он запретил использовать свои песни на территории страны-агрессора, а украинцев порадовал новой композицией, которая поддерживает нашу веру в победу.
Настя Каменских —
"Я - Україна"
Популярная исполнительница также записала невероятно красивую песню о любви к нашей Украине. В ней она рассказала, что вражеские пули могут ранить нашу страну, но никогда ее не одолеют. Каменских отметила, что наша нация очень сильная и вместе мы все преодолеем.
СКАЙ — "Не
відступати і не здаватися"
Украинская рок-группа написала новую композицию, которая вдохновляет наших военных на победу на поле битвы с противником. Лидер "СКАЙ" Олег Собчук не просто поддерживает дух украинцев своим творчеством, он также встал на защиту своей страны.
Наталья Могилевская —
"Ми будемо стояти"
Популярная певица во время войны занялась волонтерством и всячески поддерживает переселенцев. Свои переживания она также передала с помощью новой композиции "Ми будемо стояти", которая несет людям веру и заряжает на победу.
Андрей Хлывнюк
&The Kiffness — "Червона калина"
Лидер "Бумбокса" вступил в территориальную оборону и акапельно в военной форме, с автоматом в руках, исполнил народную песнею "Червона Калина". После публикации видео в соцсети она стала вирусной. Спустя несколько дней лидер группы The Kiffness Дэвид Скотт сделал на нее аранжировку и создал видео. Композиция получилась современной и динамичной.
KAZKA — I’M NOT OK (Я
не в порядке)
Известная группа KAZKA выпустила трек и клип, в котором передала чувства каждого украинца в период войны. Песня начинается с сирен, которые на протяжение почти двух месяцев слышны во всех наших городах. В тексте рассказывается, что украинцы каждый день борются за свою свободу и независимость, смотря в глаза страху.
Тарас Боровок —
"Байрактар"
Пожалуй, все уже знают, что "Байрактар" — это турецкий беспилотник, с помощью которого наши военные дают сдачи противнику. Песню о нем написал кадровый военный Тарас Боровок, который в первый день войны подписал контракт с ВСУ, а его композиция стала очень популярной.
Botashe — "Рускій
воєнний корабль, пішов би ти..."
В первый день войны украинские пограничники о. Змеиный указали правильный курс русскому военному кораблю. И после публикации аудиозаписи эта фраза стала крылатой. В своем новой песне ее использовал коллектив Botashe, кратко описав, таким образом, гражданскую позицию и настроение украинского народа.
SOWA — "Сльози,
то моя зброя"
Украинская певица также представила патриотическую песню, где она описала свои чувства, пережившие во время войны: от звука сирен, вражеских взрывов, выезда за границу, тоской по дому и возвращения в Украину.
Павел Табаков – "Забирайся
війна"
Львовский
исполнитель Павел Табаков написал композицию о страшной войне, которую развязала
Россия на нашей территории. Он рассказал, что она рождена из большой боли и
большой борьбы, которые переживает украинский народ, и одновременно с большой
веры в нашу победу.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что создатели трека "Доброго вечора, ми з України" выпустили новый хит.
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