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Какая песня стала самой прослушиваемой в истории Spotify

Композиция британского исполнителя Эда Ширана установила абсолютный рекорд на интернет-сервисе Spotify

23 декабря 2021, 20:50
Автор:

Светлана Шкурупий
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Популярная музыкальная платформа Spotify назвала песню, которая стала самой прослушиваемой на всю историю создания сервиса. И это композиция британского исполнителя Эда Ширана.

Какая песня стала самой прослушиваемой в истории Spotify

Какая песня стала самой прослушиваемой в Spotify (фото из открытых источников)

Как сообщает издание NME, трек "Shape of You", который появился на интернет-платформе в 2017 году, прослушали уже более трех миллиардов раз. И это абсолютный рекорд для Spotify. Композиция Эда Ширана вошла в его третий альбом под названием "÷ "Divide" и что примечательно, исполнитель изначально не собирался ее туда включать, на этом настоял представитель лейбла. 

Следует также отметить, что есть и другие песни певца, пересекшие отметку в 1 млрд прослушиваний на Spotify. Это "Castle On The Hill", "Happier", "Galway Girl", "I Don't Care" и "Beautiful People".

Напомним, что стриминговая музыкальная платформа Spotify назвала артиста, песни которого за 2021 год слушали чаще всего. Им стал 27-летний канадский исполнитель Джастин Бибер. Шестой студийный альбом Бибера под названием "Justice", который вышел в марте 2021 года, звучал в наушниках у более 83 миллионов пользователей музыкальной платформы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в известном музыкальном сервисе Spotify появилась возможность для создания подборок аудиоконтента для растений.  По словам создателя, первого плейлиста для растений Уриэля Вейзеля, растения чувствуют музыку и ее присутствие.

Читайте также, что рождественский трек 1994 года под названием "All I Want for Christmas Is You", который исполняет американская певица Мэрайя Кэри, в 2020 году за один день установила рекорд — ее прослушали более 17 миллионов раз.


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Источник: https://www.nme.com/news/music/ed-sheerans-shape-of-you-becomes-first-song-to-hit-three-billion-streams-on-spotify-3125033
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