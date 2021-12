Какая песня стала самой прослушиваемой в истории Spotify

Популярная музыкальная платформа Spotify назвала песню, которая стала самой прослушиваемой на всю историю создания сервиса. И это композиция британского исполнителя Эда Ширана.

Какая песня стала самой прослушиваемой в Spotify (фото из открытых источников)

Как сообщает издание NME, трек "Shape of You", который появился на интернет-платформе в 2017 году, прослушали уже более трех миллиардов раз. И это абсолютный рекорд для Spotify. Композиция Эда Ширана вошла в его третий альбом под названием "÷ "Divide" и что примечательно, исполнитель изначально не собирался ее туда включать, на этом настоял представитель лейбла.

Следует также отметить, что есть и другие песни певца, пересекшие отметку в 1 млрд прослушиваний на Spotify. Это "Castle On The Hill", "Happier", "Galway Girl", "I Don't Care" и "Beautiful People".

Напомним, что стриминговая музыкальная платформа Spotify назвала артиста, песни которого за 2021 год слушали чаще всего. Им стал 27-летний канадский исполнитель Джастин Бибер. Шестой студийный альбом Бибера под названием "Justice", который вышел в марте 2021 года, звучал в наушниках у более 83 миллионов пользователей музыкальной платформы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в известном музыкальном сервисе Spotify появилась возможность для создания подборок аудиоконтента для растений. По словам создателя, первого плейлиста для растений Уриэля Вейзеля, растения чувствуют музыку и ее присутствие.

Читайте также, что рождественский трек 1994 года под названием "All I Want for Christmas Is You", который исполняет американская певица Мэрайя Кэри, в 2020 году за один день установила рекорд — ее прослушали более 17 миллионов раз.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!