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Какого артиста больше всех слушали на Spotify в 2021 году

Стриминговая музыкальная платформа Spotify назвала артистка, песни которого за 2021 год слушали чаще всего

сегодня, 13:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Самый популярный в мире стриминговый музыкальный сервис — Spotify назвал имя исполнителя, чьи треки чаще всего звучали в наушниках пользователей платформы. 

Какого артиста больше всех слушали на Spotify в 2021 году

Какого артиста больше всех слушали на Spotify / Фото: Unsplash

По информации издания Daily Mail, в текущем году самым популярным на сервисе стал 27-летний канадский артист Джастин Бибер. Он набрал наибольшее количество слушателей за месяц за всю историю Spotify. Шестой студийный альбом Бибера под названием "Justice", который вышле в марте 2021 года, звучал в наушниках у более 83 миллионов пользователей музыкальной платформы.

При этом альбом набирает обороты и продолжает подниматься в музыкальным чартах, а сам исполнитель ежемесячно удерживает вокруг своего творчества наибольшее количество слушателей.

На втором месте по прослушиванию оказался 31-летний канадский певец The Weeknd (74,5 млн слушателей в месяц), а тройку лидеров замкнул 30-летний английский исполнитель Эд Ширан (72,4 млн человек).

Отметим, что в прошлом году самой популярной на Spotify была Билли Айлиш, тогда ее композиции слушали почти 50 миллионов человек.

Напомним, на протяжении своей карьеры Бибер продал около 100 миллионов пластинок, что сделало его самым продаваемым мужским канадским музыкантом и одним из самых продаваемых музыкальных исполнителей в мире. Артист имеет четырнадцать рекордов в книге Гиннесса, в том числе восемь, которые были достигнуты благодаря успеху его альбома Purpose.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что музыкальная платформа Spotify назвала рождественскую песню, которая за один день установила рекорд — ее прослушали более 17 миллионов раз.


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Источник: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-9936873/Justin-Bieber-Spotifys-listened-artist-83-3-million-monthly-listeners.html
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