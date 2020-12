17 млн прослушиваний за день: какая песня побила рекорд на Spotify

Музыкальная платформа Spotify назвала рождественскую песню, которая за один день установила рекорд — ее прослушали более 17 миллионов раз.

какая песня установила рекорд на Spotify (фото из открытых источников)

Это легендарный трек 1994 года под названием "All I Want for Christmas Is You", который исполняет певица Мэрайя Кэри. Ее композиция каждый год в канун Рождества пользуется бешеной популярность, вот уже на протяжение 26 лет. А в 2020 году, который оказался довольно сложным, эта песня обрела иное значение, символизируя приближение нового периода.

За данными музыкальной платформы Spotify, за один день песню "All I Want for Christmas Is You" прослушали 17 223 000 раз.

Американская звезда Мэрайя Кэри отреагировала на успех композиции и написала на своей страничке в Twitter, что ей очень приятно знать, что ее композиция приносит радость слушателям по всему миру.

Напомним, что эта песня вошла в четвертый студийный альбом исполнительницы и стала главным хитом в ее творчестве. В прошлом году Мэрайя Кэри получила три награды за эту композицию, которые были включены в Книгу рекордов Гиннесса -2020. Трек "All I Want for Christmas Is You" стал самым успешным праздничным хитом сольного исполнителя в рейтинге "Hot 100", а также одержал победу за наибольшее количество прослушиваний за один день (около 11 млн за декабрь 2018 года). И еще рождественский хит провел в чарте британских синглов наибольшее количество недель.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что один из самых популярных порносайтов мира Pornhub подготовил для пользователей небольшой подарок — мини-альбом рождественских композиций, общей продолжительностью 17 минут.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!