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Главная Новости Досуг музыка 17 млн прослушиваний за день: какая песня побила рекорд на Spotify
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17 млн прослушиваний за день: какая песня побила рекорд на Spotify

Эта песня уже 26 лет лидирует по прослушиванию в канун Рождества

сегодня, 13:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Музыкальная платформа Spotify назвала рождественскую песню, которая за один день установила рекорд — ее прослушали более 17 миллионов раз.

17 млн прослушиваний за день: какая песня побила рекорд на Spotify

какая песня установила рекорд на Spotify (фото из открытых источников)

Это легендарный трек 1994 года под названием "All I Want for Christmas Is You", который исполняет певица Мэрайя Кэри. Ее композиция каждый год в канун Рождества пользуется бешеной популярность, вот уже на протяжение 26 лет.  А в 2020 году, который оказался довольно сложным, эта песня обрела иное значение, символизируя приближение нового периода.

За данными музыкальной платформы Spotify, за один день песню "All I Want for Christmas Is You" прослушали 17 223 000 раз. 

Американская звезда Мэрайя Кэри отреагировала на успех композиции и написала на своей страничке в Twitter, что ей очень приятно знать, что ее композиция приносит радость слушателям по всему миру. 

Напомним, что эта песня вошла в четвертый студийный альбом исполнительницы и стала главным хитом в ее творчестве. В прошлом году Мэрайя Кэри получила три награды за эту композицию, которые были включены в Книгу рекордов Гиннесса-2020. Трек "All I Want for Christmas Is You" стал самым успешным праздничным хитом сольного исполнителя в рейтинге "Hot 100", а также одержал победу за наибольшее количество прослушиваний за один день (около 11 млн за декабрь 2018 года).  И еще рождественский хит провел в чарте британских синглов наибольшее количество недель. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что один из самых популярных порносайтов мира Pornhub подготовил для пользователей небольшой подарок — мини-альбом рождественских композиций, общей продолжительностью 17 минут. 


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