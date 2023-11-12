Шринкфляция: как мы платим больше денег за меньший товар

Замечали ли вы, что вес некоторых продуктов стал меньше и уже не соответствует размеру одного литра или килограмма. Тем не менее, цена на такой продукт остается без изменений. Эта стратегия производителей продуктов получила название шринкфляция (англ. shrink – сжатие и inflation – инфляция).



Шринкфляция – уменьшение веса товаров, но без уменьшения цены. Фото из открытых источников

Шринкфляция – это явление, когда производители уменьшают размер или вес товара, оставляя цену на него практически неизменной или даже увеличивая ее. Это вид инфляции, который не отражается в ценах как таковых, но выражается в уменьшении количества товара или его размеров.

К примеру, компания может уменьшить размер упаковки чипсов или количество граммов в пачке кофе, оставляя цену на товар без изменений или даже повышая ее. Это позволяет производителям избежать прямого увеличения цен и одновременно сохранять привлекательность своего продукта.

В Украине в марте 2014 года Кока-кола уменьшила размер 2 литровой бутылки до 1,75 литра. А батончик KitKat уменьшился в весе с 48 грамм до 40 грамм, однако цена осталась без изменений. Подобный случай произошел с батончиком Mars в 2009 году, который уменьшился с 62,5 г до 58 граммов, опять же без уменьшения цены.

Несмотря на незаметность изменения объема и веса, пользователи, которые постоянно покупают определенный товар, иногда замечают этот процесс. Ниже вы можете увидеть примеры шринкфляции, когда производитель снизил вес товара, однако не изменил его цену.

Американский юрист по защите прав потребителей Эдгар Дворски указывает на еще одно явление, связанное с шринкфляцией. По его словам, после того, как компания уменьшила продукт, она может выпустить предварительную версию товара с прежним объемом, однако добавить такие слова как "мега", "супер", "двойной" и значительно повысить цену за такой товар.

Некоторые супермаркеты во Франции и Германии пытаются бороться со шринкфляцией, ведь не все покупатели видят изменение веса продукта. Поэтому в супермаркетах в этих странах появились специальные ценники, указывающие на изменение веса или объема товара.

Шринкфляция может быть вызвана разными факторами, такими как рост стоимости сырья или производственных затрат, и производители используют этот подход для управления своей доходностью без прямого изменения цены, обычно замечаемой покупателями.

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