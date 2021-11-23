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Полезный лайфхак: как легко очистить чайник от накипи

Хозяйка из Австралии поделилась простым лайфхаком, с помощью которого можно легко и без химии очистить чайник от накипи

сегодня, 11:55
Автор:

Светлана Шкурупий
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В чайнике в процессе нагревания воды, в которой довольно высокая концентрация солей магния и кальция, может образоваться накипь. Поэтому чайник периодически нужно очищать. Как это сделать, не прибегая к химии?

Полезный лайфхак: как легко очистить чайник от накипи

Как очистить чайник без химии (фото из открытых источников)

Полезным лайфхаком для всех хозяек поделилась австралийка Ди Портер, которая использует всего один продукт, чтобы избавить свой электрочайник от накипи. Речь идет о свежем лимоне.  Продукт нужно разрезать на 8 кусочков и положить их в чайник, залить его водой и вскипятить. После этого, чайник нужно промыть под проточной водой.

Женщина отметила, что лайфхак работает с пластиковыми, нержавеющими, керамическими, электрическими и кухонными чайниками. И все ее знакомые, кто испробовал этот метод, остались довольны.

Полезный лайфхак: как легко очистить чайник от накипи - фото 2

Кроме этого, чайник от накипи можно очистить с помощью мягких кислот, например, уксуса. Продукт нужно в равном количестве смешать с водой. Наполнить чайник на три четверти, вскипятить воду и промыть его под проточной водой несколько раз.

Напомним, что пользователям сети показали, как легко и без помощи специальных средств убрать жир с различных кухонных поверхностей и посуды. Видеоролик австралийки Каролины Макколи, на котором она делится простым советом, стал популярным в соцсети Instagram, поскольку для очистки кухни женщина использовала обычный лимон

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что как с помощью чайного пакетика и скотча ликвидировать утечку воздуха на МКС.

Читайте также, что ранний подъем многим из нас дается трудно, потому что так не хочется покидать теплую и уютную кровать, особенно если за окном уже ждут холода. В такой ситуации помогут несколько действенных лайфхаков, которые сделают ваш подъем легче, а утро намного приятнее.


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Источник: https://www.facebook.com/groups/797506470378451
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