Полезный лайфхак: как легко очистить чайник от накипи

В чайнике в процессе нагревания воды, в которой довольно высокая концентрация солей магния и кальция, может образоваться накипь. Поэтому чайник периодически нужно очищать. Как это сделать, не прибегая к химии?

Как очистить чайник без химии (фото из открытых источников)

Полезным лайфхаком для всех хозяек поделилась австралийка Ди Портер, которая использует всего один продукт, чтобы избавить свой электрочайник от накипи. Речь идет о свежем лимоне. Продукт нужно разрезать на 8 кусочков и положить их в чайник, залить его водой и вскипятить. После этого, чайник нужно промыть под проточной водой.

Женщина отметила, что лайфхак работает с пластиковыми, нержавеющими, керамическими, электрическими и кухонными чайниками. И все ее знакомые, кто испробовал этот метод, остались довольны.





Кроме этого, чайник от накипи можно очистить с помощью мягких кислот, например, уксуса. Продукт нужно в равном количестве смешать с водой. Наполнить чайник на три четверти, вскипятить воду и промыть его под проточной водой несколько раз.



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