Как избавиться от жира на кухне: в Сети поделились удивительным лайфхаком (ВИДЕО)

Пользователям Сети показали, как легко и без помощи специальных средств убрать жир с различных кухонных поверхностей и посуды. Видеоролик австралийки Каролины Макколи, на котором она делится простым советом, стал популярным в соцсети Instagram, поскольку для очистки кухни женщина использовала обычный лимон. Об этом пишет OBOZREVATEL.

Как отмыть жир на кухне - фото из открытых источников

На своей странице в социальной сети жительница Австралии часто делится полезными рекомендациями, которые помогают легче справляться с домашними делами. В частности, Макколи демонстрирует способы удаления налета на стиральной машинке или загрязнений духовки, а также много других советов.

Так, в своем новом видео женщина использовала половину лимона для того, чтобы быстро убрать накипь и остатки жира с кухонных поверхностей. Австралийка сначала круговыми движениями цитрусового очистила раковину, а после избавилась от загрязнений на тостере. С помощью все того же лимона и добавлением соли, женщина справилась с загрязнениями доски.

По словам Каролины Макколи, именно лимоны хорошо подходят для удаления жира с кухонных поверхностей.

Пользователи восхитились лайфхаков и высказали слова благодарности в комментариях под публикацией, назвав женщину "легендой".

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