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Как избавиться от жира на кухне: в Сети поделились удивительным лайфхаком (ВИДЕО)

Женщина использовала половину лимона для того, чтобы быстро убрать накипь и остатки жира с кухонных поверхностей

сегодня, 08:59
Автор:

Елизавета Черных

Пользователям Сети показали, как легко и без помощи специальных средств убрать жир с различных кухонных поверхностей и посуды. Видеоролик австралийки Каролины Макколи, на котором она делится простым советом, стал популярным в соцсети Instagram, поскольку для очистки кухни женщина использовала обычный лимон. Об этом пишет OBOZREVATEL. 

Как избавиться от жира на кухне: в Сети поделились удивительным лайфхаком (ВИДЕО)

Как отмыть жир на кухне - фото из открытых источников

На своей странице в социальной сети жительница Австралии часто делится полезными рекомендациями, которые помогают легче справляться с домашними делами. В частности, Макколи демонстрирует способы удаления налета на стиральной машинке или загрязнений духовки, а также много других советов. 

Так, в своем новом видео женщина использовала половину лимона для того, чтобы быстро убрать накипь и остатки жира с кухонных поверхностей. Австралийка сначала круговыми движениями цитрусового очистила раковину, а после избавилась от загрязнений на тостере. С помощью все того же лимона и добавлением соли, женщина справилась с загрязнениями доски. 

По словам Каролины Макколи, именно лимоны хорошо подходят для удаления жира с кухонных поверхностей. 

Пользователи восхитились лайфхаков и высказали слова благодарности в комментариях под публикацией, назвав женщину "легендой". 

Ранее в материале издания "Комментарии" говорилось, что лимон — уникальный плод, который содержит в себе множество полезных веществ, микроэлементов и витаминов. Он укрепляет иммунитет, улучшает пищеварение, кровообращение и многое другое. Но, тем не менее, вокруг этого продукта ходит множество мифов. Врач-диетолог Людмила Гончарова развенчала самые популярные из них.



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Источник: https://news.obozrevatel.com/lady/kak-legko-otmyit-zhir-na-kuhne-lajfhak-iz-instagram-stal-populyarnyim-v-seti.htm?_ga=2.26533627.775188134.1632632647-227395441.1620644266&_gl=1*cvv03b*_ga*MjI3Mzk1NDQxLjE2MjA2NDQyNjY.*_ga_JBX3X27G7H*MTYzMjYzMjY0Ni4yNzYuMS
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