Ранний подъем многим из нас дается трудно, потому что так не хочется покидать теплую и уютную кровать, особенно если за окном уже ждут холода. В такой ситуации помогут несколько действенных лайфхаков, которые сделают ваш подъем легче, а утро намного приятнее.

Лайфхаки, которые помогут оторвать голову от подушки. Фото: unsplash

Вы с легкостью проснетесь утром, если подумаете об этом заранее. Имеется в виду, что ваша спальня должна быть обустроена наилучшим образом, чтобы вам в ней действительно захотелось расслабиться и отдохнуть. Одно из главных правил – отложить телефон как можно дальше, чтобы ваш мозг уже настраивался на сон.

Шаг номер два: тело должно проснуться. Короткая прогулка на свежем воздухе или зарядка – тут уж выбирайте, что вам больше нравится. И тело скажет вам за это "спасибо".

Контрастный душ по утрам работает просто безотказно, потому что тело моментально начинает просыпаться.

Планирование предстоящего дня зарядит вас и подарит вдохновение. Эти 5-10 минут принесут вам то настроение, которое вы хотите, и приступить к выполнению дел будет гораздо проще.

Приятные утренние ритуалы, конечно же, у каждого свои. Поэтому добавьте в этот список дела, которые подарят вам удовольствие, и вскоре утро не будет казаться таким уж плохим.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как улучшить сон.





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