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Лайфхаки, которые помогут оторвать голову от подушки

Даже если вы легли поздно, но при этом соблюдали все «правила» подготовки ко сну, вставать утром будет гораздо легче

сегодня, 18:55
Автор:

Любовь Блажко

Ранний подъем многим из нас дается трудно, потому что так не хочется покидать теплую и уютную кровать, особенно если за окном уже ждут холода. В такой ситуации помогут несколько действенных лайфхаков, которые сделают ваш подъем легче, а утро намного приятнее.

Лайфхаки, которые помогут оторвать голову от подушки

Лайфхаки, которые помогут оторвать голову от подушки. Фото: unsplash

Вы с легкостью проснетесь утром, если подумаете об этом заранее. Имеется в виду, что ваша спальня должна быть обустроена наилучшим образом, чтобы вам в ней действительно захотелось расслабиться и отдохнуть. Одно из главных правил – отложить телефон как можно дальше, чтобы ваш мозг уже настраивался на сон. 

Шаг номер два: тело должно проснуться. Короткая прогулка на свежем воздухе или зарядка – тут уж выбирайте, что вам больше нравится. И тело скажет вам за это "спасибо".

Контрастный душ по утрам работает просто безотказно, потому что тело моментально начинает просыпаться.

Планирование предстоящего дня зарядит вас и подарит вдохновение. Эти 5-10 минут принесут вам то настроение, которое вы хотите, и приступить к выполнению дел будет гораздо проще. 

Приятные утренние ритуалы, конечно же, у каждого свои. Поэтому добавьте в этот список дела, которые подарят вам удовольствие, и вскоре утро не будет казаться таким уж плохим. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как улучшить сон. 



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Источник: https://beautyhack.ru/krasota/provereno-na-sebe-5-layfhakov-kotorye-pomogut-rano-vstavat
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