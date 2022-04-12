По 2 ведра с одного куста: как получить богатый урожай картофеля

Картофель — один из самых популярных и вкусных овощей в Украине, но повысить его урожайность довольно непросто, особенно, если вы не опытный дачник. Однако, эксперты поделились несколькими секретами, которые помогут в этом деле.

Как вырастить 2 ведра картофеля с одного куста (фото из открытых источников)

При выращивании картофеля важно угадать со сроком и не сажать плоды в холодное время, потому что почва на глубине где-то 10 см должна прогреться до 7 градусов. В таких условиях картофель будет чувствовать себя максимально комфортно.

Дачники рекомендуют не обламывать первые ростки при проращивании картошки на посадку, потому что это большая ошибка. Также на богатый урожай не стоит рассчитывать, если вы, экономя посевной материал, рубите крупные клубни на несколько частей.

Если вы хотите с одного куста собирать по 1-2 ведра картофеля, тогда помните, что плод любит дышать, а значит его не стоит садить глубоко. Земля должна прогреться. На первом этапе посадки нужно накрыть темной пленкой, а после всходов поменять ее на прозрачную. В таком случае, вы получите урожай на 2-3 недели раньше.

Еще в одну лунку с картофелем посадите фасоль и горох. Этот трюк используйте, чтобы растения служите опорой стеблю растения. Также картофель любит воду, поэтому не забывайте его тщательно поливать, при чем борозду, а не сами растения. Плюс ко всему, подберите под свой урожай хорошую дозу минеральных удобрений.

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