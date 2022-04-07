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Как в два раза увеличить урожай огурцов: секреты огородников

Как правильно подкармливать огурцы, чтобы урожай получился в два раза больше: названы секреты опытных огородников

сегодня, 03:45
Автор:

Светлана Шкурупий
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Огурцы — вкусный и полезный овощ, особенно, если он выращен на собственном огороде. Но чтобы урожай был удачным, необходимо знать, как правильно ухаживать за рассадой и чем подкармливать растение.

Как в два раза увеличить урожай огурцов: секреты огородников

Как и чем подкармливать огурцы (фото из открытых источников)

Итак, даже начинающий дачник знает, что чем крепче рассада, тем больше шансов будет получить богатый урожай. Но при выращивании рассади не стоит спешить, поскольку это капризная культура, которая нуждается в заботе и постоянном уходе.

За сезон огурцы необходимо удобрять 4 раза. Первая подкормка растению нужна спустя 2 недели после высадки на грядки. Для этого в 10 литрах воды нужно развести спичечный коробок аммиачной селитры, две чайные ложки суперфосфата гранулированного, а также чайную ложку сульфата. На один кустик нужно выделить литр жидкости.

Вторую подкормку нужно сделать в начале цветения. Смешайте две столовые ложки аммиачной селитры с аналогичным количеством суперфосфата и столовой ложкой калийной соли. Все это следует развести в 10 литрах воды. 

В третий раз удобрения вносятся в период завязывания плодов. Для раствора нужно взять гранулированный куриный помет. Разобрать его рекомендуется в соотношении 1 к 20. 

В качестве последней подкормки используется всего одна столовая ложка нитрофоски. Ее необходимо применять во время плодоношения. 

Напомним, эксперты рассказали, какими полезными свойствами обладает огурец и что происходит с организмом при его употреблении.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что нидерландская компания создала гибридный сорт огурцов, которые можно жарить, и они не теряют свой хруст.


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Источник: https://www.belnovosti.by/sad-i-ogorod/kak-uvelichit-urozhay-ogurcov-v-dva-raza-vot-chto-delayut-opytnye-ogorodniki
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