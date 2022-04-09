Какие виды зелени можно легко вырастить у себя на подоконнике

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Светлана Шкурупий
Зелень
— источник витаминов, микроэлементов и антиоксидантов, поэтому по возможности
чаще добавляйте ее в свой рацион. А возможности будет больше, если высадить
несколько видов полезных растений у себя на подоконнике.
Что высадить на подоконнике (фото из открытых источников)
Зеленый лук
В
составе зеленого лука много витаминов С, А, Е, а также железа, серы, фтора и
других веществ, которые полезны для работы организма. Зеленый лук — отличное средство для
профилактики простуды, авитаминоза. Этот продукт улучшает пищеварение,
укрепляет волосы, зубы и ногти. Наконец, зеленый лук очень полезен для
женской и мужской репродуктивной системы.
Лук —
одна из самых простых в выращивании культур, для него даже не придется покупать
грунт. Можно просто взять неглубокие емкости, наполнить их водой и погрузить в
нее корни луковички. Через пару дней появятся зеленые перья.
Петрушка
В
этом продукте много селена — микроэлемента, который делает зрение лучше,
ускоряет обмен веществ, положительно влияет на работу щитовидной железы и
ЖКТ. Особенно важно есть побольше петрушки весной — чтобы защитить
себя от авитаминоза. Ухаживать за растением тоже довольно просто. Ест два
способа ее посадки: можно бросить в грунт семена или посадить приготовленные
заранее корешки. Во втором случае зелень будет более пышной.
Важно
помнить: петрушке нужно время, чтобы взойти — до трех недель. Землю нужно
постоянно поливать и защищать от пересыхания.
Кресс-салат
В
этом виде зелени много витаминов А, Е, С, К, холина и йода. Благодаря
своему составу кресс-салат улучшает память и когнитивные функции, повышает
настроение и спасает от депрессии, снижает нагрузку на почки и помогает людям с
проблемной кожей избавиться от прыщей.
Вырастить
кресс-салат можно уже через 2-3 недели. Для этого нужно обеспечить достаточное
освещение, регулярно поливать и рыхлить почву. Еще всходы нужно регулярно
прореживать — иначе растение ослабнет, и вы останетесь без урожая.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, как в два раза увеличить урожай огурцов.
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