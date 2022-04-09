Какие виды зелени можно легко вырастить у себя на подоконнике

Зелень — источник витаминов, микроэлементов и антиоксидантов, поэтому по возможности чаще добавляйте ее в свой рацион. А возможности будет больше, если высадить несколько видов полезных растений у себя на подоконнике.

Что высадить на подоконнике (фото из открытых источников)

Зеленый лук

В составе зеленого лука много витаминов С, А, Е, а также железа, серы, фтора и других веществ, которые полезны для работы организма. Зеленый лук — отличное средство для профилактики простуды, авитаминоза. Этот продукт улучшает пищеварение, укрепляет волосы, зубы и ногти. Наконец, зеленый лук очень полезен для женской и мужской репродуктивной системы.

Лук — одна из самых простых в выращивании культур, для него даже не придется покупать грунт. Можно просто взять неглубокие емкости, наполнить их водой и погрузить в нее корни луковички. Через пару дней появятся зеленые перья.

Петрушка

В этом продукте много селена — микроэлемента, который делает зрение лучше, ускоряет обмен веществ, положительно влияет на работу щитовидной железы и ЖКТ. Особенно важно есть побольше петрушки весной — чтобы защитить себя от авитаминоза. Ухаживать за растением тоже довольно просто. Ест два способа ее посадки: можно бросить в грунт семена или посадить приготовленные заранее корешки. Во втором случае зелень будет более пышной.

Важно помнить: петрушке нужно время, чтобы взойти — до трех недель. Землю нужно постоянно поливать и защищать от пересыхания.

Кресс-салат

В этом виде зелени много витаминов А, Е, С, К, холина и йода. Благодаря своему составу кресс-салат улучшает память и когнитивные функции, повышает настроение и спасает от депрессии, снижает нагрузку на почки и помогает людям с проблемной кожей избавиться от прыщей.

Вырастить кресс-салат можно уже через 2-3 недели. Для этого нужно обеспечить достаточное освещение, регулярно поливать и рыхлить почву. Еще всходы нужно регулярно прореживать — иначе растение ослабнет, и вы останетесь без урожая.

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