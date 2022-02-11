Названо три грязных места, о которых часто забывают при уборке дома

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Светлана Шкурупий
Уборка квартиры или дома — длительный и важный процесс, в котором важно учесть все мелочи и не забыть прибрать самый дальний уголок. Специалист по клинингу, подписаная в соцсети Instagram как mama_mila_au рассказала о трех местах, которым хозяйки не уделяют значения во время процесса уборки…и очень зря.
Три грязных места, о которых часто забывают при уборке (фото из открытых источников)
Женщина
отметила, что речь идет о выключателях света, фильтрах для посудомоечных машин
и дренажах.
Выключатели света
К
этим предметам прикасается много людей, особенно на кухне и в гостиной комнате.
На выключателях очень много бактерий, которые попадают с улицы, ведь при входе
в помещение, в первую очередь, включается свет, а потом моются руки. Эксперт
советует каждый раз во время уборки протирать выключатели света
антибактериальным спреем.
Фильтры для
посудомоечных машин
Многие
забывают об этих фильтрах, поскольку они спрятаны от глаз и никак о себе не
напоминают. Однако там накапливаются остатки пищи, которые провоцируют
неприятны запах мутной воды и общую антисанитарию. Каждый месяц нужно мыть
фильтры.
Дренажи
Специалист
по клинингу отметила, что они оставляют такой же след, как и фильтры с
посудомоечной машины. Но их можно почистить с помощью пищевой соды и уксуса. Ингредиенты
нужно смешать в канализацию, затем залить кипятком. Таким образом из труб
выйдут любые засоры.
Напомним,
в интернете можно найти
множество советов, которые способны облегчить процесс уборки и эффективно
справиться с различными пятнами. Но некоторые рекомендации давно устарели,
поэтому им следовать не стоит.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что большинство удивится, но вещи,
которые мы привыкли считать самыми грязными в своем доме, уже не на первом
месте.
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