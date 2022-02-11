Названо три грязных места, о которых часто забывают при уборке дома

Уборка квартиры или дома — длительный и важный процесс, в котором важно учесть все мелочи и не забыть прибрать самый дальний уголок. Специалист по клинингу, подписаная в соцсети Instagram как mama_mila_au рассказала о трех местах, которым хозяйки не уделяют значения во время процесса уборки…и очень зря.

Три грязных места, о которых часто забывают при уборке (фото из открытых источников)

Женщина отметила, что речь идет о выключателях света, фильтрах для посудомоечных машин и дренажах.



Выключатели света

К этим предметам прикасается много людей, особенно на кухне и в гостиной комнате. На выключателях очень много бактерий, которые попадают с улицы, ведь при входе в помещение, в первую очередь, включается свет, а потом моются руки. Эксперт советует каждый раз во время уборки протирать выключатели света антибактериальным спреем.

Фильтры для посудомоечных машин

Многие забывают об этих фильтрах, поскольку они спрятаны от глаз и никак о себе не напоминают. Однако там накапливаются остатки пищи, которые провоцируют неприятны запах мутной воды и общую антисанитарию. Каждый месяц нужно мыть фильтры.

Дренажи

Специалист по клинингу отметила, что они оставляют такой же след, как и фильтры с посудомоечной машины. Но их можно почистить с помощью пищевой соды и уксуса. Ингредиенты нужно смешать в канализацию, затем залить кипятком. Таким образом из труб выйдут любые засоры.

Напомним, в интернете можно найти множество советов, которые способны облегчить процесс уборки и эффективно справиться с различными пятнами. Но некоторые рекомендации давно устарели, поэтому им следовать не стоит.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что большинство удивится, но вещи, которые мы привыкли считать самыми грязными в своем доме, уже не на первом месте.

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