Названы десять самых грязных повседневных вещей

Большинство удивится, но вещи, которые мы привыкли считать самыми грязными в своем доме, уже не на первом месте.

Повседневные вещи. Фото: w-dog.ru

Бутылки от воды

На самом деле бутылки с водой могут быть настолько грязными, что с таким же успехом можно было бы пить воду из туалета. При первом использовании – они чистые, но сразу после этого на них появляются бактерии.

Спортивные снаряды

Тренажеры в зале постоянно протирают, но это не значит, что они чистые. Исследования показали, что на них может быть в сотни раз больше бактерий и микробов, чем на сидении унитаза.

Сумочка

Большинство женщин ежедневно пользуются сумочкой, которая является настоящим рассадником самых разных бактерий. Подумайте сами – как часто вы чистите свою сумку изнутри, и что туда кладете?

Телефон

Эта вещь всегда с вами, вы постоянно держите ее в руках, поэтому телефон намного грязнее, чем окружающая среда. Согласно исследованиям, телефон в 10 раз грязнее сидения унитаза.

Разделочная доска

Когда вы режете мясо, овощи, или рыбу на разделочной доске, вы делаете это в самом логове микробов. Бактерии просто заполняют собой все эти маленькие надрезы, оставленные на поверхности доски ножом в прошлый разы. Фактически на разделочной доске может быть в 200 раз больше потенциально опасных бактерий, чем на сидении унитаза.

Деньги

Вы всегда знали, что деньги грязны, но вот насколько? Согласно проведенным исследованиям, на деньгах может находиться до трех тысяч видов бактерий.

Ресторанный лед

Согласно исследованиям, в 6 ресторанах из 10 вода в унитазе чище, чем лед в напитках. Скорее всего, так происходит, потому что туалет в общепите моют гораздо чаще, чем машины для заморозки льда.

Стираное белье

Так происходит, потому что в стиральной машине используется водопроводная вода, с которой на белье попадает множество бактерий, легко выживающих во время стирки даже при высоких температурах.

Наушники

Когда наушники слишком грязные, это может привести даже к инфекции уха, поэтому их очень важно держать в чистоте.

Зубная щетка

Бактерии просто расцветают на влажных зубных щетках. Для быстрого обеззараживания опустите щетку в раствор для полоскания рта на 30 секунд.

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