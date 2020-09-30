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Пять советов по уборке, которым не стоит следовать

Эти советы давно уже устарели

сегодня, 00:25
Автор:

Светлана Шкурупий

В интернете можно найти множество советов, которые способны облегчить процесс уборки и эффективно справиться с различными пятнами. Но некоторые рекомендации давно устарели, поэтому им следовать не стоит. Издание Lucky-women рассказало о каких советах идет речь.

Пять советов по уборке, которым не стоит следовать

ShutterStock

Сода для окон

Сода не лучшее средство для очищения окон, даже если вы предпочитаете обходиться без "химии". Это средство хоть и не плохо справляется с загрязнениями, но оставляет на окнах разводы, так что лучше купите недорогой пульверизатор, эффективно очищающий поверхности.

Масло с уксусом от следов на столе

Лакированные поверхности раньше действительно натирали этим странным составом. Если у вас остаются следы от кружек на такой поверхности, используйте воду или горячий фен. Уксус способен испортить лак.  

Соль и стиральная машина

Некоторые считают, что обычная соль помогает очистить стиральную машину от накипи, но это мнение ошибочно. Для такого дела нужна специальная соль для смягчения и то, это необходимо только при высокой степени жесткости воды.  

Кола для очищения унитаза

Кислоты, входящие в состав популярной газированной воды, могут справиться лишь с легким ржавым налетом, а не старыми пятнами и бактериями. 

Лак для волос от чернил

Раньше в лаках содержался спирт в львиных пропорциях, поэтому он неплохо справлялся с чернилами. Сейчас это абсолютно неактуально, проще взять чистый спирт и протереть им чернильное пятно. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие ошибки во время уборки загрязняют дом. 


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