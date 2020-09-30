Пять советов по уборке, которым не стоит следовать

В интернете можно найти множество советов, которые способны облегчить процесс уборки и эффективно справиться с различными пятнами. Но некоторые рекомендации давно устарели, поэтому им следовать не стоит. Издание Lucky-women рассказало о каких советах идет речь.

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Сода для окон

Сода не лучшее средство для очищения окон, даже если вы предпочитаете обходиться без "химии". Это средство хоть и не плохо справляется с загрязнениями, но оставляет на окнах разводы, так что лучше купите недорогой пульверизатор, эффективно очищающий поверхности.

Масло с уксусом от следов на столе

Лакированные поверхности раньше действительно натирали этим странным составом. Если у вас остаются следы от кружек на такой поверхности, используйте воду или горячий фен. Уксус способен испортить лак.

Соль и стиральная машина

Некоторые считают, что обычная соль помогает очистить стиральную машину от накипи, но это мнение ошибочно. Для такого дела нужна специальная соль для смягчения и то, это необходимо только при высокой степени жесткости воды.

Кола для очищения унитаза

Кислоты, входящие в состав популярной газированной воды, могут справиться лишь с легким ржавым налетом, а не старыми пятнами и бактериями.

Лак для волос от чернил

Раньше в лаках содержался спирт в львиных пропорциях, поэтому он неплохо справлялся с чернилами. Сейчас это абсолютно неактуально, проще взять чистый спирт и протереть им чернильное пятно.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие ошибки во время уборки загрязняют дом.

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