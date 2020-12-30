5 опасных предметов домашнего обихода, от которых срочно следует отказаться

Сами того не подозревая мы каждый день может пользоваться предметами домашнего обихода, которые наносят вред нашему здоровью. Вокруг нас в доме может быть множество сомнительных продуктов со скрытыми опасностями. В этой статье мы расскажем вам о 5 предметах, от которых могут быть плохие последствия для здоровья.

ФОТО: Из открытых источников

1. Посуда с антипригарным покрытием

Такая посуда довольно удобна в использовании, ведь с неё не нужно соскребать пригоревшие продукты. Но за такое удобство придется платить собственным здоровьем. Специалисты выяснили, что политетрафторэтилен, покрытие, которое делает посуду "антипригарной", при нагревании до 600 градусов выделяет газы, что было связано с повышенным риском возникновения рака и других серьезных болезней.

2. Освежители воздуха

Токсины, содержащиеся в освежителях воздуха, со временем могут накапливаться в организме. По данным онкологического центра Акермана, они содержат фталаты и другие опасные химические вещества, которые можно легко вдохнуть, абсорбировать кожей или случайно проглотить. Длительное воздействие химических веществ в освежителях воздуха может вызвать повреждение легких, почек и центральной нервной системы и даже изменить гормоны организма, что увеличивает риск появления рака и может вызвать проблемы с репродуктивной функцией.

3. Мебельная полироль и морилка

Полироль не на масляной основе растительного происхождения легко воспламеняется, а также содержит химические вещества, такие как фенол и нитробензол, которые, в свою очередь, могут попасть на какую-либо часть тела и вызывать рак кожи.

В случае, если яд попадет на вашу кожу или в глаза, может возникнуть раздражение, потеря зрения или ожоги. Если вы случайно проглотите вещество, оно может вызвать сильную боль в горле или желудке, отек горла, рвоту или даже кому.

4. Сушилки

Несмотря на то, что сушилки не содержат химикатов, они представляют собой еще одну угрозу безопасности вашего дома. По данным FEMA, ежегодно происходит 2 900 пожаров, вызванных сушилками, в результате чего умирают в среднем пять человек. Для того чтобы избежать такой ситуации, следует тщательно очищать сушилку от ворса и регулярно проверять её на исправность.

5. Электрические одеяла

Отчет Национального центра биотехнологической информации показал, что некоторые люди испытали тепловой удар из-за электрических одеял. Также считается, что они могут привести к репродуктивным проблемам.

Учитывая вышесказанное, стоит еще раз пересмотреть вещи, которыми вы пользуетесь в повседневной жизни. Возможно, некоторым из них вы найдете отличную замену, которая точно не навредит вашему здоровью.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о 5 лучших способах организовать время и успеть все, а также о 15 вещах, которым надо сказать "нет" в 2021 году.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!