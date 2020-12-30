5 лучших способов организовать время и успеть все

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Ольга Чародий
Сдавать работу в последний момент, откладывать важные дела и
ничего не успевать — знакомо? Пора учиться правильно распоряжаться своим
временем.
Фото: kolobok.ua
1. Начинайте с самого важного. Выполнение мелких локальных
задач может увести в сторону от основной задачи или "запустить" прокрастинатора.
2. Пишите. Все. Планы, задачи, идеи. Ветры в голове могут
дуть сильные, унесет — не вспомните.
3. Отключайте соцсети. Или не смотрите в них, только по-честному. Они – основной вор рабочего времени. Не рабочего, впрочем, тоже.
4. Отказывайте. Жестко. Каждый раз, когда просьба вызывает у вас дискомфорт. Даже если вам неловко отказать хорошему человеку. 5. Автоматизируйте текучку. Мы редко интересуемся функционалом наших инструментов работы, а там бывает множество опций, разработанных спецом для того, чтобы упростить нам жизнь.
Напомним, пандемия коронавирусной инфекции ударила по всем сферам деятельности. Многие компании начали нести убытки и массово сокращать своих работников или отправлять их в отпуск за свой счет. В связи с такой нелегкой ситуацией, многие люди ищут альтернативные варианты заработка. Представляем несколько идей, которые можно превратить в свой собственный бизнес. Сфера копирайтинга — одна из самых популярных для своего бизнеса, а если у вас еще есть творческая жилка, то можно заняться дизайном. Никаких вложения для старта не требуется, лишь зарегистрироваться на бирже фрилансеров или специальных сайтах по работе с текстом и брать подходящие заказы. Практически у всех известных компаний, брендов, магазинов и знаменитых людей есть аккаунты в социальных сетях, которыми нужно заниматься, их продвигать, делать интересный контент и прочее.
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