5 лучших способов организовать время и успеть все

Сдавать работу в последний момент, откладывать важные дела и ничего не успевать — знакомо? Пора учиться правильно распоряжаться своим временем.

Фото: kolobok.ua

1. Начинайте с самого важного. Выполнение мелких локальных задач может увести в сторону от основной задачи или "запустить" прокрастинатора.

2. Пишите. Все. Планы, задачи, идеи. Ветры в голове могут дуть сильные, унесет — не вспомните.

3. Отключайте соцсети. Или не смотрите в них, только по-честному. Они – основной вор рабочего времени. Не рабочего, впрочем, тоже.

4. Отказывайте. Жестко. Каждый раз, когда просьба вызывает у вас дискомфорт. Даже если вам неловко отказать хорошему человеку. 5. Автоматизируйте текучку. Мы редко интересуемся функционалом наших инструментов работы, а там бывает множество опций, разработанных спецом для того, чтобы упростить нам жизнь.

Напомним, пандемия коронавирусной инфекции ударила по всем сферам деятельности. Многие компании начали нести убытки и массово сокращать своих работников или отправлять их в отпуск за свой счет. В связи с такой нелегкой ситуацией, многие люди ищут альтернативные варианты заработка. Представляем несколько идей, которые можно превратить в свой собственный бизнес. Сфера копирайтинга — одна из самых популярных для своего бизнеса, а если у вас еще есть творческая жилка, то можно заняться дизайном. Никаких вложения для старта не требуется, лишь зарегистрироваться на бирже фрилансеров или специальных сайтах по работе с текстом и брать подходящие заказы. Практически у всех известных компаний, брендов, магазинов и знаменитых людей есть аккаунты в социальных сетях, которыми нужно заниматься, их продвигать, делать интересный контент и прочее.





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