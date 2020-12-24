15 вещей, которым надо сказать «Нет» в 2021 году

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Вы замечаете, как ваши "да" медленно, но верно, побеждают вас? Вы настолько заняты, что ничего не делаете хорошо? Не хватает времени на себя? Психологи рекомендуют начать говорить "нет" гораздо больше в следующем году. Начните с:

Родительская спальня – место сна для всех. Пришло время пересмотреть такую стратегию. Научите малыша спать в своей кровати, а ваша спальня – место только для супругов.

Пропуск завтрака. Ваши дети всегда накормлены утром. А вы? Порция кофеина – не в счет!

Чувство вины, если вы опоздали. Все опаздывают — вы не одиноки, поэтому твердое "нет" мысленному самобичеванию!

Навязчивая проверка писем на почте и в социальных сетях. В этом году установите больше границ вокруг вашего личного времени.

Отвечать своему мужу, что у вас нет времени, чтобы поговорить. Если ваш муж кажется раздражительным по возвращению с работы домой, вы можете просто передать ему ребенка и выскочить за дверь, чтобы сделать какие-либо дела. Добавьте больше "мы" к списку дел в 2021 году.

Заниматься сексом после 11 часов вечера. После того как все помыто, убрано и дети спят – вы готовы просто без сил падать в кровать. Поговорите со своим мужем о том, как и когда вам лучше уделить время друг другу, чтобы секс был в радость не только для него.

Удовлетворять прихоти детей с помощью куриных наггетсов и картошки фри.

Работать на добровольных началах в школе ребенка. Минимизируйте общественную работу в следующем году, скажите "нет" и почувствуете удивительное облегчение.

Ужинать после 9 часов вечера. Еще одна привычка, от которой необходимо отказаться.

Разрешать детям встать после того, как они легли спать. Ваши дети никогда не прекратят вставать по ночам, если вы им это разрешаете.

Делать за детей то, что они в состоянии сделать самостоятельно. Пообещайте себе меньше нянчить своего 8-летнего сына в следующем году.

Позволить детям ходить в ванну вместе с вами. Введите политику "закрытых дверей" в своей семье, научив детей понятию личного пространства.

Не контролировать время у телеэкранов. Эксперты не рекомендуют детям проводить у экранов более 90 минут в день. Пришло время ввести новое правило в режим дня для каждого члена семьи.

Создавать жесткий дискомфорт ради совершенства. Мир не перевернется, если вы не пришьете лишнюю снежинку на новогодний костюм своей дочери. Всегда учитывайте не только интересы детей, но и свои возможности!

Жертвовать своим здоровьем. Не стоит пренебрегать своим здоровьем – научитесь любить себя!

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