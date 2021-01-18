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Как сделать плоским живот, не ставая со стула: упражнения

Эффективные упражнения, помогающие сделать живот плоским, а талию тонкой

сегодня, 16:49
Автор:

Мокрик Анастасия

Если ваша работа требует много сидения на стуле,  можно извлечь из этого пользу  и сделать плоским живот, выполняя всего несколько упражнений каждый день.

Как сделать плоским живот, не ставая со стула: упражнения

Сделать плоским живот, не вставая со стула возможно - фото: из открытых источников

На сегодняшний день существует огромное количество упражнений, которые помогают добиться того, чтобы живот стал плоским. Однако далеко не у всех есть время ходить в спортзал и уделять этому много времени. Но есть также и упражнения, которые можно делать, не вставая со стула. Главное – делать их регулярно.

Упражнение №1

Для того чтобы выполнить это упражнение, вам нужно будет сесть на край стула, напрячь мышцы пресса и отклоняться назад, прямо к спинке. Руки при этом должны лежать на коленях. Повторить 10-12 раз.

Как сделать плоским живот, не ставая со стула: упражнения - фото 2

Упражнение №2

Это упражнение будет немого сложнее, чем предыдущее. Оно предназначено для задействования косых мышц живота и делает талию тонкой. Для его выполнения понадобится согнуть руки  в локтях и расположить их за головой. Затем нужно начать медленные повороты корпуса влево и вправо. Бедра и ноги в этот момент должны оставаться неподвижными. Нужно сделать по 10 поворотов  в каждую сторону.

Как сделать плоским живот, не ставая со стула: упражнения - фото 3

Упражнение №3

Третье упражнение также связано с наклонами, которые помогают прорабатывать прямые мышцы живота, чтобы сделать его плоским.

Чтобы выполнить это упражнение, нужно будет согнуть руки в локтях и завести их за голову. Затем медленно начать наклоны вперед и возвращаться в исходную позицию. Так нужно повторить 10 раз.

Как сделать плоским живот, не ставая со стула: упражнения - фото 4

Эти упражнения очень хорошо прорабатывают мышцы. Делая их  не вставая со стула ежедневно, вы сможете добиться результатов уже очень быстро.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о полезных рецептах для завтрака, а также о вредных утренних привычках, которые способствуют ожирению.



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Источник: https://www.adme.ru/svoboda-sdelaj-sam/7-uprazhnenij-dlya-ploskogo-zhivota-i-tonkoj-talii-kotorye-mozhno-delat-ne-vstavaya-so-stula-1742265/
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