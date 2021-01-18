Как сделать плоским живот, не ставая со стула: упражнения

Если ваша работа требует много сидения на стуле, можно извлечь из этого пользу и сделать плоским живот, выполняя всего несколько упражнений каждый день.

Сделать плоским живот, не вставая со стула возможно - фото: из открытых источников

На сегодняшний день существует огромное количество упражнений, которые помогают добиться того, чтобы живот стал плоским. Однако далеко не у всех есть время ходить в спортзал и уделять этому много времени. Но есть также и упражнения, которые можно делать, не вставая со стула. Главное – делать их регулярно.

Упражнение №1

Для того чтобы выполнить это упражнение, вам нужно будет сесть на край стула, напрячь мышцы пресса и отклоняться назад, прямо к спинке. Руки при этом должны лежать на коленях. Повторить 10-12 раз.





Упражнение №2

Это упражнение будет немого сложнее, чем предыдущее. Оно предназначено для задействования косых мышц живота и делает талию тонкой. Для его выполнения понадобится согнуть руки в локтях и расположить их за головой. Затем нужно начать медленные повороты корпуса влево и вправо. Бедра и ноги в этот момент должны оставаться неподвижными. Нужно сделать по 10 поворотов в каждую сторону.

Упражнение №3

Третье упражнение также связано с наклонами, которые помогают прорабатывать прямые мышцы живота, чтобы сделать его плоским.

Чтобы выполнить это упражнение, нужно будет согнуть руки в локтях и завести их за голову. Затем медленно начать наклоны вперед и возвращаться в исходную позицию. Так нужно повторить 10 раз.





Эти упражнения очень хорошо прорабатывают мышцы. Делая их не вставая со стула ежедневно, вы сможете добиться результатов уже очень быстро.

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