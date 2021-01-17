Полезные салаты на завтрак: рецепты

Завтрак является самой важной едой в течении всего дня. Поэтому в нём должно содержаться максимально много полезных продуктов. Диетологи считают, что употребление овощных салатов на завтрак благоприятно влияет на организм.

Полезные салаты для завтрака - фото: из открытых источников

Исследования подтверждают, что завтрак с низким содержанием сахара и большим количеством овощей обеспечивает хорошую долю питательных веществ, которые могут подпитывать мозг, улучшать наше настроение и повышать производительность на работе. Белок и клетчатка, содержащиеся в овощах, сохраняют сытость и сосредоточенность, а также стабилизируют настроение.

Самые полезные салаты для завтрака:

1. Салат с лососем

Ингредиенты:

Листья рукколы — 60 г;

½ часть авокадо;

Огурец – 1 штука;

Копченый лосось – 100 грамм;

Лайм – 1 штука;

Оливковое масло — ½ стакана;

Кунжут – 1 ст.л.

Приготовление:

Овощи нарезать и положить в тарелку. Затем мелко нарезать рыбу и добавить к овощам. В отдельной тарелке смешать сок лайма, оливковое масло и кунжут. Ломтики авокадо добавить в заправку, а затем полученную смесь добавить к овощам.

2. Фруктово-овощной салат

Ингредиенты:

Шпинат – 50 грамм;

½ зеленого яблока;

Клубника – 4 штуки;

Банан – 3 штуки;

Апельсин – 1 штука;

Семена чиа – 1 ст.л;

Лимонный сок – 1 ст.л.

Приготовление:

Выложите шпинат на тарелку и украсьте фруктами. Затем сбрызните весь салат лимонным соком и семенами чиа.

3. Полезный салат с клюквой

Ингредиенты:

Сладкий картофель – 1 штука;

Шпинат или ромен – 50 грамм;

Сушеная клюква – 1 ст.л;

Финики – 3 штуки;

Миндальное масло – 4 ст.л;

Приготовление:

Смешайте овощи и клюкву и полейте порцию салата миндальным маслом.

Эти простые в приготовлении салаты помогут вам на протяжении всего дня ощущать себя бодро и быть в приподнятом настроении, благодаря большому количеству овощей, фруктов и полезных масел.

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