Полезные салаты на завтрак: рецепты

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Мокрик Анастасия
Завтрак является самой важной едой в течении всего
дня. Поэтому в нём должно содержаться максимально много полезных продуктов.
Диетологи считают, что употребление овощных салатов на завтрак благоприятно
влияет на организм.
Полезные салаты для завтрака - фото: из открытых источников
Исследования подтверждают, что завтрак с низким
содержанием сахара и большим количеством овощей обеспечивает хорошую долю
питательных веществ, которые могут подпитывать мозг, улучшать наше настроение и
повышать производительность на работе. Белок и клетчатка, содержащиеся в
овощах, сохраняют сытость и сосредоточенность, а также стабилизируют
настроение.
Самые
полезные салаты для завтрака:
1. Салат
с лососем
Ингредиенты:
Листья рукколы — 60 г;
½ часть авокадо;
Огурец – 1 штука;
Копченый лосось – 100 грамм;
Лайм – 1 штука;
Оливковое масло — ½ стакана;
Кунжут – 1 ст.л.
Приготовление:
Овощи нарезать и положить в тарелку. Затем
мелко нарезать рыбу и добавить к овощам. В отдельной тарелке смешать сок лайма,
оливковое масло и кунжут. Ломтики авокадо добавить в заправку, а затем полученную
смесь добавить к овощам.
2. Фруктово-овощной
салат
Ингредиенты:
Шпинат – 50 грамм;
½ зеленого яблока;
Клубника – 4 штуки;
Банан – 3 штуки;
Апельсин – 1 штука;
Семена чиа – 1 ст.л;
Лимонный сок – 1 ст.л.
Приготовление:
Выложите
шпинат на тарелку и украсьте фруктами. Затем сбрызните
весь салат лимонным соком и семенами чиа.
3. Полезный салат с
клюквой
Ингредиенты:
Сладкий картофель – 1 штука;
Шпинат или ромен – 50 грамм;
Сушеная клюква – 1 ст.л;
Финики – 3 штуки;
Миндальное масло – 4 ст.л;
Приготовление:
Смешайте овощи и клюкву и полейте порцию салата миндальным маслом.
Эти простые в приготовлении салаты помогут вам на протяжении всего дня ощущать себя бодро и быть в приподнятом настроении, благодаря большому количеству овощей, фруктов и полезных масел.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, какие конфеты являются самыми вредными, а также о топе зимних овощей и фруктов.
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